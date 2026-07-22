Latinoamérica, a un paso de hacer realidad el megaproyecto de 230 kilómetros

Latinoamérica podría dar un nuevo impulso a su infraestructura ferroviaria con el avance del Tren del Café , un ambicioso corredor de aproximadamente 230 kilómetros que busca conectar el Eje Cafetero con Antioquia , en Colombia .

La iniciativa superó el 90% de su proceso de maduración y se encamina hacia la contratación de los estudios de factibilidad, un paso considerado clave para definir su futura construcción.

El proyecto es impulsado por la Promotora Ferrocarril d e Antioquia junto con las gobernaciones de Antioquia , Caldas y Risaralda . La propuesta apunta a mejorar la conectividad entre importantes centros productivos del país, reducir los costos logísticos y fortalecer el transporte de carga, con la posibilidad de incorporar también servicios de pasajeros en etapas posteriores.

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El corredor ferroviario tendrá una longitud de 230,7 kilómetros y unirá la estación Primavera , en Antioquia , con el Kilómetro 4 1, en Caldas , y Caimalito , en Risaralda . El trazado atravesará una de las regiones con mayor producción agrícola e industrial de Colombia y estará diseñado para integrarse con otros trazados logísticos nacionales.

De acuerdo con la Promotora Ferrocarril de Antioquia, el proyecto contempla una infraestructura moderna con túneles, puentes y estaciones que permitirán optimizar el movimiento de mercancías entre el Eje Cafetero, el Valle de Aburrá y el Urabá antioqueño. Además, la futura red se conectará con las autopistas de cuarta generación (4G) y con otros proyectos ferroviarios estratégicos del país.

El sitio oficial de la iniciativa señala que el Tren del Café busca convertirse en un eje de integración regional que impulse la competitividad, mejore la movilidad y contribuya a disminuir las emisiones asociadas al transporte de carga por carretera.

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Uno de los avances más importantes se produjo con la obtención de tres millones de dólares en cooperación técnica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Esos recursos serán destinados a financiar los estudios de factibilidad del corredor, considerados indispensables antes de definir el esquema de construcción y financiamiento de la obra.

El gerente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, Juan Diego Villegas, sostuvo que este respaldo internacional representa un paso decisivo para consolidar el proyecto y avanzar hacia una infraestructura que transforme la logística del occidente colombiano. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que el trabajo conjunto entre las provincias involucradas permitió acelerar la estructuración técnica de la iniciativa.

Según el cronograma difundido por los organismos participantes, la próxima etapa consistirá en contratar los estudios de factibilidad, que definirán aspectos técnicos, ambientales, económicos y financieros antes de una eventual licitación de las obras.