"Que haya más presos no nos protege del delito", dijo el nuevo comisionado parlamentario para las cárceles

El recientemente designado comisionado parlamentario para las cárceles , Daniel Radío , afirmó este miércoles que el hecho de "que haya más presos no nos protege del delito" .

La Asamblea General designó la semana pasada al integrante del Partido Independiente como nuevo comisionado parlamentario con una votación que finalizó con 98 votos a favor en 101 legisladores presentes .

"A fines de la década del '80 había menos de 2.000 presos en Uruguay, a fines del siglo pasado había menos de 5.000 presos en Uruguay, hoy hay 17.000 ", recapituló Radío entrevistado en Arriba Gente (Canal 10).

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"La gráfica de presos no para de aumentar a pesar de que la población no crece , y en paralelo con esto no para de aumentar la cantidad de delitos . Conclusión: que haya más presos no nos protege del delito", afirmó.

Radío sucederá a Juan Miguel Petit, quien dejó el cargo en setiembre del año pasado para integrarse al directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Joaquín Ormando

El comisionado designado es médico de profesión y hasta este año se desempeñaba como vicepresidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Su postulación surgió tras un acuerdo alcanzado entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, que impulsaron conjuntamente su candidatura.

Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Radío encabezó la Secretaría Nacional de Drogas y anteriormente fue diputado por el Partido Independiente. En el gobierno de Yamandú Orsi había sido designado, en un inicio, para dirigir el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca), pero nunca asumió y, más tarde, Orsi le confió la responsabilidad en el Inisa.

"Lo que tenemos que aprender es que si tenemos más presos y tenemos más delitos, quiere decir que esta no es la respuesta. La alternativa no es la impunidad, pero lo que sí me parece es que en el sistema político debe haber habido un proceso de maduración que nos ayude a entender todo esto", detalló el exvice del Inisa. "Quizás en algún momento hagamos el clic, cambiemos la ficha y pensemos de otra manera", agregó.

"Los políticos muchas veces lo que hacemos es atender demasiado el termómetro de la opinión pública", pero matizó que "no es lo mismo cuatro locos que gritan en las redes pidiendo más palo y más mano dura, que la sensatez general de otra gente más silenciosa que empieza a madurar y se empieza a dar cuenta de estas cosas. Ojalá nosotros tomemos nota de eso", sentenció.

Además aseguró que la privación de libertad en Uruguay es "terrible" desde los puntos de vista "cualitativo" y "cuantitativo".