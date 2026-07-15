Daniel Radío fue designado como el nuevo comisionado parlamentario para las cárceles

La Asamblea General designó este martes a Daniel Radío como el nuevo comisionado parlamentario para las cárceles con una votación que finalizó con 98 votos a favor en 101 legisladores presentes.

Daniel Radío es médico de profesión, forma parte del Partido Independiente y, hasta este año, se desempeñaba como vicepresidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Su postulación como comisionado parlamentario surgió tras un acuerdo alcanzado entre el Frente Amplio y el Partido Nacional , que impulsaron conjuntamente su candidatura.

Con esta decisión, Radío sucederá a Juan Miguel Petit , quien dejó el cargo en setiembre del año pasado para integrarse al directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General, en los próximos días será convocada una nueva sesión para que tome posesión del cargo y preste el juramento previsto en el artículo 15 de la Ley N.º 17.684.

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Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou encabezó la Secretaría Nacional de Drogas y anteriormente fue diputado por su partido. En el gobierno de Yamandú Orsi había sido designado, en un inicio, para dirigir el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca), pero Radío nunca asumió y, más tarde, Orsi le confió la responsabilidad en el Inisa.

Al asumir la nueva función, Radío tendrá a su cargo el control y monitoreo de la situación del sistema penitenciario uruguayo.

Las reacciones del sistema político

Frente a la noticia de la designación, Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, celebró la decisión: "Merecido reconocimiento a nuestro compañero. Su tarea será muy importante en estos tiempos que vivimos y estamos seguros de que será excelente", escribió.

Merecido reconocimiento a nuestro compañero @DanielRadioP que será designado como nuevo Comisionado Parlamentario del Sistema Penitenciario. Orgullo para nuestro @pindependiente_ además su designación cuenta con un amplio apoyo del sistema político. Su tarea será muy importante… https://t.co/nIfRauVnXP — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) July 13, 2026

Lo mismo ocurrió con los senadores por el Partido Nacional, Graciela Bianchi y Martín Lema.

Votamos a @DanielRadioP como Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. Dimos nuestro voto con convicción, por su extraordinario conocimiento, vocación y don de gente. Una enorme noticia para el país. Corresponde también recordar y reconocer el gran trabajo de Juan… — Martin Lema (@MartinLemaUy) July 15, 2026

En la Asamblea General en la designación del Dr. @DanielRadioP como Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario. Querido amigo, aquí estamos para lo que necesites en tu nueva responsabilidad. pic.twitter.com/c5pSszRXPu — Graciela Bianchi (@gbianchi2020) July 15, 2026

Por su parte, la senadora por el Frente Amplio Bettiana Díaz remarcó el nivel de experiencia de los postulantes: "El nivel de las hojas de vida de todos los postulantes fue muy bueno. Es la primera vez que tenemos un 100% de postulantes que realmente tienen una vasta experiencia en encierro y gestión de la privación de la libertad en Uruguay".

Representantes de Identidad Soberana y Cabildo Abierto fueron los únicos que votaron en contra. El senador Gustavo Salle afirmó ante la prensa que "no hace falta" un comisionado parlamentario para cárceles.

"Yo no necesito un comisionado parlamentario. El legislador no necesita intermediario, tiene que estar ahí. Yo presenté un proyecto de ley por el cual el legislador puede entrar en cualquier lugar, porque somos los ojos del pueblo", afirmó, consignado por Noticias 5 (Canal 5).