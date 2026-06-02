El Parlamento abre llamado público para interesados en el cargo de comisionado parlamentario para el sistema carcelario

La Comisión Especial para la Designación del Comisionado Parlamentario abrirá este miércoles 3 de junio postulaciones para el cargo de comisionado parlamentario para el sistema carcelario para suplir a Juan Miguel Petit , quien desde setiembre pasado dejó el cargo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Para este rol, "se convoca a organizaciones sociales y a ciudadanos particulares a postular para el cargo", según consta en la convocatoria pública. El plazo de postulaciones vencerá el jueves 2 de julio .

El Observador informó el mes pasado que Frente Amplio y Partido Nacional impulsaban a Daniel Radío como nuevo comisionado parlamentario. Médico de profesión, Radío integra el Partido Independiente y se desempeña actualmente como vicepresidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Petit dejó de ser el comisionado parlamentario de cárceles: aseguró que más del 40% de reclusos tiene un trato "inhumano"

La designación exige un acuerdo interpartidario, ya que para aprobarlo se precisan al menos tres quintos del total de votos de la Asamblea General.

0001038485.webp Las cárceles uruguayas nuevamente son cuestionadas desde el exterior

La comisión especial que busca un nuevo comisionado designó a la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz como presidenta y al senador del Partido Nacional Carlos Camy como vicepresidente. Este órgano también invitó a los integrantes de la Asamblea General a proponer candidatos.

Los requisitos para ser elegido Comisionado Parlamentario:

Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

Tener treinta y cinco años de edad como mínimo.

Ser persona con reconocida especialización en derechos humanos y específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad.

Las postulaciones deberán contener:

Nombre del postulante y de la organización social, según el caso.

Nota de presentación por escrito de su postulación, declarando si tiene o no incompatibilidades para el ejercicio del cargo. En el caso de que existieran incompatibilidades, las detallarán y manifestará su voluntad de hacerlas cesar, si correspondiere, de resultar electos.

Curriculum vitae

Fotocopia de la cédula de identidad.

Los postulantes deberán presentar sus candidaturas en la Secretaría de la Asamblea General (Palacio Legislativo, Secretaría del Senado, primer piso), los días hábiles de 11:00 a 17:00.