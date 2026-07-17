"Fueron a terminar el trabajo": delincuentes armados llegaron a una policlínica mientras atendían a un joven baleado

Un grupo de delincuentes fuertemente armados llegó este viernes al mediodía a la policlínica de Malinas , en Jardines del Hipódromo, mientras era atendido un joven de 24 años que había resultado herido de bala horas antes en el barrio Marconi .

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó a El Observador el presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) , Martín Pereira , la situación generó momentos de tensión en el centro asistencial.

Pereira explicó que, tras hablar con funcionarios de la policlínica, pudo confirmar que los hombres armados no ingresaron al edificio . " No entraron, llegó un baleado con la familia. Al parecer estaba la gente que lo baleó en la vuelta, fueron a intentar 'terminar el trabajo' ", señaló el dirigente sindical.

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Agregó que, ante esa situación, los funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) controlaron el ingreso de personas a la policlínica para proteger tanto a los usuarios como a los trabajadores.

"Se controló el ingreso de quién entraba a la policlínica para proteger a los usuarios y los trabajadores. Pero no hubo ingreso de los atacantes a la policlínica", insistió.

Pereira indicó, además, que la información primaria que recibió era que quienes estaban en las inmediaciones del centro asistencial serían las mismas personas que habían atacado al joven, aunque esa circunstancia forma parte de la investigación policial.

De acuerdo con el diagnóstico médico, el hombre sufrió una herida de bala en el brazo izquierdo y se encuentra fuera de peligro.

El herido declaró a la Policía que estaba en la puerta de su vivienda, ubicada en la zona de Torricelli y Salustio, cuando escuchó disparos y advirtió que había sido alcanzado por un proyectil.

Sin embargo, los investigadores intentan establecer la veracidad de esa versión y determinar si tuvo algún tipo de participación en el tiroteo registrado más temprano.

La balacera en Marconi

El episodio tuvo su origen antes de las 9:00 de este viernes, cuando efectivos de la Guardia Republicana fueron alertados por disparos en la zona de Pasaje H, en el barrio Marconi.

Al llegar, los policías observaron a dos hombres armados que circulaban en una moto Kawasaki 650 de alta cilindrada. Ambos vestían ropa oscura y, según la información policial a la que accedió el consignado medio, uno de ellos llevaba una pistola equipada con un cargador de 30 municiones.

Los efectivos iniciaron una persecución durante la cual, según dijeron los uniformados a El Observador, los sospechosos abrieron fuego contra el móvil y los policías repelieron la agresión.

La persecución terminó en la intersección de Abel Chifflet y Guarapirú, donde los delincuentes abandonaron la motocicleta y escaparon por los pasajes del barrio.

En el lugar quedaron al menos diez casquillos de bala, mientras que Policía Científica realizó pericias y relevó vainas en otros puntos de la zona, lo que indica que los disparos habían comenzado antes de la llegada de los efectivos.

Ningún policía resultó herido y el patrullero tampoco recibió impactos de bala. La investigación busca determinar si el joven herido guarda relación con los sospechosos que protagonizaron el enfrentamiento y quiénes fueron las personas armadas que ingresaron posteriormente a la policlínica para amenazar mientras recibía asistencia médica.