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El probable equipo de Nacional para recibir a Wanderers este viernes en el Gran Parque Central con variantes

Agustín Rogel no estará por haber llegado a su quinta amarilla y en su lugar jugará Francisco Calvo; además, se esperan más variantes

17 de julio de 2026 14:25 hs
Nicolás Lodeiro

Nicolás Lodeiro

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nacional recibe a Wanderers este viernes a las 19:30 en el Gran Parque Central, por la sexta fecha del Torneo Intermedio, y se espera que el entrenador Jorge Bava realice variantes en el equipo con respecto al que jugó ante Danubio.

Un cambio es obligado: Agustín Rogel no estará por haber llegado a su quinta amarilla y en su lugar jugará Francisco Calvo, el defensa de Costa Rica que es uno de los fichajes del equipo y que debutó en Jardines.

Jorge Bava

Jorge Bava

Además, se espera que Bava realice más variantes en el mediocampo y en ataque.

En la zona de volantes volvería Nicolás Lodeiro en lugar del juvenil Agustín Dos Santos, quien se fue con un golpe en la cabeza ante Danubio pero que entrenó a la par del plantel en la semana.

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Mientras que en ataque ingresarían como titulares Baltasar Barcia y Maximiliano Silvera, en lugar de Pavel Núñez, que sale del equipo, y Camilo Cándido, que pasará al lateral izquierdo.

Camilo Cándido

Camilo Cándido

El probable equipo de Nacional

De esa forma, el probable equipo de Nacional será con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcia, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Resta definir cómo se arma la zona de volantes y el ataque, con una 4-4-2, 4-1-3-2 o 4-3-3.

Bruno Zuculini

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