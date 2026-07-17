Alejandro Balbi en Quedó Picando: la discusión en directiva de Nacional, las críticas por el gasto en jugadores y la llegada de un "extremo argentino"

El expresidente y actual dirigente de Nacional Alejandro Balbi aseguró que el club "está manteniendo a dos equipos en uno" con la cantidad de pagos por rescisión de contratos de jugadores y técnicos en la actual gestión de Ricardo Vairo y Flavio Perchman , y habló sobre la discusión que tuvo esta semana el oficialismo en la directiva en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

Balbi fue consultado sobre el cruce que tuvieron en una de las sesiones de directiva de esta semana el presidente Ricardo Vairo y el directivo Federico Britos , ambos del oficialismo, en la que el mandatario le cuestionó las manifestaciones que hizo en distintos medios previo al partido del sábado, por la política de Nacional de no traer más jugadores hasta no vender a otros .

Esta situación irritó al presidente , generó un fuerte diálogo durante la reunión entre Vairo y Britos, quienes estaban frente a frente en la mesa de la comisión directiva. Según pudo confirmar Referí, no hubo insultos , en medio de un fuerte intercambio en el que el presidente le expresó al dirigente "lo hablamos acá o afuera".

Balbi confirmó esta versión, y explicó que fue una "discusión acalorada" en la que no hubo "una falta de respeto por parte de nadie": "Hace 25, 26 años que estoy en Nacional, con todos menos con el Puma Rodríguez porque cuando estaba el Puma yo estaba en la AUF como secretario general. Vi gente que se agarró a las trompadas dentro de una comisión directiva , pero el otro día no , siempre con un tono respetuoso como manda la historia del club".

Nacional está cerca de concretar las salidas de los siete apartados, pero con un contratiempo: Carneiro rescinde, Pintado está cerca de emigrar y cayó el pase de Guzmán

En esa reunión de directiva Balbi criticó las inversiones que ha realizado el club, que tiene más de US$ 1,5 millones a pagar en clausulas de rescisión a jugadores y técnicos que pasaron por la actual gestión del club. "Ese es el presupuesto anual de cualquier cuadro chico. Entonces, Nacional entiendo que está manteniendo dos equipos en uno: el que juega y el que no está", detalló el directivo este jueves.

El expresidente indicó que durante la anterior campaña presidencial se criticó el tope salarial que tenía el club, que era de US$ 30.000, pero hoy "hay unos cuantos" jugadores que cobran por encima de esa cifra.

En ese sentido, Balbi señaló el caso de Rómulo Otero como uno de los malos ejemplos de contrataciones del actual mandato: "Si vos tenés experiencia en el fútbol, sabes que si a algún jugador le pagas muy por encima de la media, todos atrás te van a venir corriendo. Fíjate el caso de Otero, que fue un pibe espectacular, pero que no tenía mucha trayectoria, vino a ganar algo insólito para lo que es el medio uruguayo y que hasta el día de hoy le estamos pagando 50.000 dólares por mes para que juegue en un equipo de Brasil".

"Me preocupa el tema económico, y sobre todo que por esa erogación desmedida que se ha hecho en materia de salarios y en materia de compra de fichas no va a haber retorno. Lógicamente que eso no me parece adecuado, porque después está esa falacia que si vos traes más jugadores o traes jugadores más costosos te va a ir mejor y no siempre es así, a veces gastas más y no salís campeón y a veces gastas menos y salís campeón", continuó el directivo.

Balbi remarcó que hasta este jueves de noche tenía "la tranquilidad" de que se estaba "cumpliendo lo que se resolvió en directiva", que "si no había salidas, no venían más jugadores", aunque adelantó que este viernes (último día para inscribir jugadores para la Copa Sudamericana) llegará al club "un extremo argentino".

La opinión de Balbi sobre las salidas en Nacional y su rol en las próximas elecciones

A Balbi le preguntaron qué opinaba sobre los jugadores que fueron apartados del plantel principal por el entrenador Jorge Bava, y aunque remarcó su plena confianza en el DT, criticó que "Nacional con las salidas perdió gol".

"Por eso apuesto que acá mañana capaz que haya alguna incorporación, digamos que sea dentro de lo racional del mercado, que alguien que nos aporte alguna ayuda más en ofensiva", agregó.

Tras ello, el dirigente recordó que en su gestión ya había ido a buscar a Maximiliano Silvera, que confía pueda sumar más goles en el segundo semestre, y explicó que "más o menos todos estamos atrás de los mismos jugadores", aunque siempre puede "aparecer un tapado" como le pasó con Diego Herazo.

Balbi también fue consultado sobre si piensa postularse como presidente en las elecciones de Nacional en 2027, y aunque aseguró que todavía falta para esa instancia ya sabe que participará de los comicios, aunque no definió todavía en qué rol.

"Ya hemos hablado con algunos, más allá que nos falta mucho para las elecciones, pero sabés la afinidad que yo tengo con ciertos compañeros que algunos están, otros no están, que entiendo que son lo mejor para este momento de Nacional", expresó el dirigente, que aunque en un momento indicó que no quería volver a ser presidente, recordó que en una charla Hugo de León le dijo que en una extrema necesidad él podría volver a ser técnico de Nacional, y él piensa lo mismo a la hora de analizar una postulación a la presidencia.