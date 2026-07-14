Qué ocurrió entre Ricardo Vairo y Federico Britos en la picante reunión de directiva de Nacional y las críticas a las compensaciones que el club está pagando por más de US$ 1.500.000

La reunión de directiva de Nacional de este lunes quedó marcada por el fuerte tono que tuvo el encuentro semanal en la sede tricolor, mostró al presidente Ricardo Vairo muy enojado con Federico Britos , dirigente del oficialismo, por algunos cuestionamientos públicos hacia la gestión del club, y a la oposición reclamando números sobre las "malas contrataciones" que llevaron al club a destinar más de US$ 1.500.000 para pagar compensaciones para entrenadores y jugadores que no completaron sus contratos.

El empate del sábado ante Danubio en Jardines, los resultados que no acompañan a Nacional, el sexto lugar en la Tabla Anual, que lo tiene fuera de Copa Libertadores, y la incapacidad del equipo dirigido por Jorge Bava de mostrar una reacción, plantean una interna caliente en los tricolores.

Eso quedó reflejado en la reunión de directiva en donde la oposición planteó su preocupación por las contrataciones y las compensaciones de no menos de US$ 1.500.000 que el club pagó con la administración de Vairo.

La cifra la planteó el dirigente de la oposición y expresidente, Alejandro Balbi , en una entrevista que brindó este lunes a Convocados de El Espectador Deportes.

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Según pudo conocer Referí, Nacional está pagando desde julio hasta diciembre US$ 35.000 por mes de compensación para Nicolás "Diente" López, quien entró en la lista de jugadores que Bava no quería para el segundo semestre y que generó que los dirigentes buscaran una salida que tuvo un costo para la institución.

También Nacional sigue pagando, según el expresidente, US$ 50.000 por mes de compensación a Rómulo Otero, quien en enero dejó el club. El venezolano tenía contrato hasta diciembre.

Jadson Viera Foto: Dante Fernández/Focouy

Además, los tricolores afrontaron las compensaciones salariales por las salidas de Jadson Viera, Pablo Peirano y Martín Lasarte, los tres entrenadores cesados en un año y medio, hasta la llegada de Bava en abril, y de otros futbolistas como Juan Pablo Patiño, Mauricio Vera, entre otros.

Por todos ellos, en un año y medio el club paga más de US$ 1.500.000, según Balbi.

La discusión entre Ricardo Vairo y Federico Britos

Uno de los momentos de mayor tensión en la directiva se planteó cuando el presidente Vairo le cuestionó al dirigente del oficialismo, Britos, las manifestaciones que hizo en distintos medios previo al partido del sábado, por la política de Nacional de no traer más jugadores.

Esta situación irritó al presidente, generó un fuerte diálogo durante la reunión entre Vairo y Britos, quienes estaban frente a frente en la mesa de la comisión directiva.

Según pudo confirmar Referí, no hubo insultos, en medio de un fuerte intercambio.

Tampoco ninguno de los dos dirigentes se paró para buscar al otro en medio de una conversación dura, en donde Vairo cuestionó el accionar del dirigente.

Además, nadie intervino para separar ni para controlar ninguna situación fuera de lugar, porque el tema no pasó de un fuerte intercambio.

No obstante, de manifestar sus diferencias por lo ocurrido, el presidente le expresó al dirigente, "lo arreglamos acá o afuera", según informaron a Referí participantes de la reunión.

Foto: Leonardo Carreño

Vairo se expresó muy molesto por la situación porque es quien recibe los cuestionamientos de los hinchas debido a que el club no contrata más futbolistas para el segundo semestre.

Lo que ocurre, según expresaron desde la institución, el presidente entiende que Nacional está en una situación económica límite, para contratar tiene que vender y no está dispuesto a comprometer el presupuesto, aunque el objetivo del bicampeonato en la Liga Uruguaya se plantee como algo innegociable para los hinchas.

Está previsto en estas horas una reunión entre los dirigentes del oficialismo de Nacional para buscar opciones para conseguir recursos que permitan traer más refuerzos para Bava, mientras Vairo no quiere apartarse del presupuesto votado.