Mundial 2026: el equipo que piensa Lionel Scaloni y el que se perfila para enfrentar a Inglaterra

Lionel Scaloni , entrenador de la selección Argentina , planifica el once titular para afrontar la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra en el que piensa realizar alguna modificación con respecto al equipo que paró en los cuartos de final ante Suiza y así buscar el pasaje a la final, donde ya espera España .

Si bien no hay una formación confirmada, circula ciertas informaciones que indican que Scaloni realizaría un cambio en el mediocampo para enfrentar a Inglaterra . La duda se genera si plantea un equipo más directo y rápido, pero cediendo la pelota al rival, o si pobla la mitad de la cancha para lograr neutralizar a Jude Bellingham .

Lo cierto es que Scaloni va a comunicar a los jugadores el equipo titular el mismo día del encuentro, un par de horas antes. Más allá de eso, sí es posible que haya alguna modificación, todavía no está claro quién podría entrar pero el entrenador ya debe haber tomado la decisión, una vez culminada la última práctica.

Hoy la línea de cinco no parece un plan. De haber un cambio, todo indica que sería en el mediocampo y Rodrigo De Paul es quien más chances tiene de ser reemplazado , porque estuvo a punto de salir antes de Egipto y fue reemplazado en los últimos dos encuentros, según apunta la información de Tyc Sports.

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Si el cuerpo técnico decide hacer modificaciones y De Paul, quien fue una pieza clave en la albiceleste durante toda la etapa de Scaloni, deja la titularidad, los que podrían ingresar son Nicolás González o Giuliano Simeone.

Lionel Scaloni en el entrenamiento de Argentina, previo al duelo ante Inglaterra por el Mundial 2026 EFE

González es, en la mayoría de los casos, el primer cambio de Scaloni en todos los compromisos ya que te aporta velocidad y juego directo por la banda. Si se mete en el once, lo hará como volante por la izquierda y habría que ver quién ocupa el lugar derecho entre Alexis Mac Allister o Enzo Fernández, ya que Leandro Paredes estaría en el centro.

Por último, tampoco hay que descartar otras modificaciones. Una duda es el lateral derecho, pese a que Nahuel Molina tiene la ventaja por sobre Gonzalo Montiel.

El posible once de Argentina para jugar ante Inglaterra

Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.