La disyuntiva de Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de Matías Arezo y la alternativa de una fórmula que probó una vez y no le funcionó

El 17 de enero, Peñarol jugó su primer partido en la pretemporada ante River Plate de Argentina y perdió en definición por penales 4-2 tras haber igualado 0-0. Pero la noticia de esa noche en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado fue la lesión de Abel Hernández, quien volvía al club tras dos años, tras ser goleador de la Liga AUF Uruguaya del año pasado con Liverpool, y elegido el Mejor Jugador en la encuesta Fútbolx100 de El Observador.

El delantero sufrió esguince de rodilla (grado 2 casi 3) con una pequeña lesión en el ligamento interno y volvió casi tres meses después, el 4 de abril. Jugó 19 minutos en el 2-0 ante Progreso por el Torneo Apertura.

Su retorno fue progresivo y le costó ganarse la titularidad, pero no solo por su lesión. El técnico Diego Aguirre prefirió jugar con Matías Arezo como único delantero. Muy pocas veces jugó de entrada en los partidos con doble “9”, y cuando lo hizo, utilizó a Facundo Batista con el propio Arezo.

Solo una vez se vio entre los titulares a la dupla delantera de Abel Hernández y Matías Arezo. Fue el 26 de abril cuando por el Apertura, Wanderers le ganó 1-0 a Peñarol con un gol de Facundo Labandeira en el Estadio Centenario.

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Diego Aguirre tendrá un alta importante y una baja de peso en Peñarol para enfrentar a Boston River el sábado por el Torneo Intermedio para mantener la punta en su grupo

En esa única ocasión en la que ambos jugaron de entrada, las cosas no le fueron bien ni al equipo ni a Diego Aguirre con su apuesta.

Tanto fue así que el entrenador no volvió a colocarlos juntos de entrada en ningún compromiso posterior.

Ahora, ante Boston River, Diego Aguirre quiere cambiar la pobrísima cara que mostraron sus futbolistas, una vez más, tras el regreso de las vacaciones y la pretemporada de invierno que duró poco más de un mes.

El domingo pasado no pudo pasar del 1-1 ante Racing, el campeón del Torneo Apertura, y estuvo a punto de perder. Lo salvó un penal que le cometieron a Abel Hernández y que él mismo ejecutó para conseguir la igualdad.

Abel Hernández ingresa por Matías Arezo contra Progreso, en su primer partido en más de dos meses Foto: Enzo Santos / FocoUy

Ahora podrá contar con el regreso de Matías Arezo, luego de que la flamante ficha comprada por Peñarol a Gremio en un 50%, cumpliera su sanción de dos partidos por la tonta expulsión sufrida ante Central Español, cuando ya había sido reemplazado, y desde el banco de suplentes, corrió y empujó al cuarto árbitro del partido en el minuto final y aún estaban 0-0. Terminaron perdiendo 1-0 en el minuto 90+10 en el mismísimo Estadio Campeón del Siglo por este mismo Torneo Intermedio.

Diego Aguirre tendrá la disyuntiva de colocar ante Boston River este sábado a esta fórmula que no utilizó casi nunca, para intentar darle mayores bríos a una ofensiva que le cuesta llegar y anotar.

El entrenador tiene muy claro que las cosas deben cambiar en cuanto a resultados y a funcionamiento colectivo. Aún no paró el equipo, pero tiene claro que no podrá contar con Jesús Trindade –lesionado–, ni Eric Remedi, –suspendido– , en la mitad de la cancha.

En la recta final del Torneo Intermedio, Peñarol no tiene chances de dejar más puntos por el camino: por un lado, para seguir primero en su grupo y alcanzar la final, y por el otro, para seguir de cerca en la Tabla Anual, ya que está obligado a ganar la Liga AUF Uruguaya luego de haber perdido la final el año pasado ante su eterno rival.