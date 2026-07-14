Conmebol aprobó nuevas reglas para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y descartó la más polémica de la FIFA

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tomó una decisión firme que la distancia de las directrices más recientes de la FIFA. A través de su Comisión de Árbitros, la entidad anunció este martes las modificaciones reglamentarias que entrarán en vigencia a partir del reinicio de sus competencias de clubes, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el organismo sudamericano optó por no adoptar la medida más polémica de la temporada: la expulsión por cubrirse la boca al hablar con un rival.

Esta regla opcional propuesta por la International Football Association Board (IFAB) a partir del Mundial 2026, conocida informalmente en el ámbito futbolístico como la "Ley Vinícius" , tiene como objetivo combatir los insultos y actos de discriminación en el campo de juego.

Su origen se remonta a un tenso cruce en la Champions League entre Vinícius Jr. y el argentino Gianluca Prestianni, donde el brasileño acusó a su colega de racismo tras hablarle con la boca tapada.

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Lo que sí cambia frente a lo que se descarta

A pesar de rechazar esta medida drástica, la Conmebol sí incorporará otras importantes herramientas para agilizar el juego y optimizar las decisiones arbitrales desde el VAR.

Nueva Regla Estado en Conmebol Detalle de la Medida Sanción por taparse la boca Rechazada Sancionaba con tarjeta roja directa a los futbolistas que se cubrieran la boca al comunicarse con un adversario Revisión de segunda amarilla Aceptada El VAR ahora podrá intervenir para corregir segundas amonestaciones que deriven en expulsiones erróneas .Atención médica externa Aceptada Todo jugador que sea atendido dentro de la cancha deberá permanecer fuera por 1 minuto tras reanudarse el juego Límite en saques de arco o laterales Aceptada Los árbitros iniciarán una cuenta regresiva de 5 segundos ante demoras deliberadas; de superarse, se cede la posesión al rival

El "no" rotundo a una norma criticada en el Mundial

La resolución de la Conmebol de omitir la sanción por cubrirse la boca marca una clara diferencia respecto a lo que se vio en el Mundial 2026.

En la máxima cita mundialista, esta regla ya se cobró su primera víctima sudamericana: el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en un cruce ante Turquía por gesticular con la boca tapada, desatando la furia de su director técnico, Gustavo Alfaro.

Miguel Almirón Foto: Richard Heathcote/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

Algo similar ocurrió luego con el ecuatoriano Piero Hincapié por hacer lo mismo ante México en la derrota 2-0.

En su comunicado oficial, la confederación fue tajante al respecto: "Se informa que la Conmebol ha resuelto no implementar la disposición opcional prevista por el IFAB relativa a la expulsión de los jugadores que se tapen la boca al comunicarse con un adversario”.

Al calificarla como una directriz meramente opcional, la Conmebol prefirió evitar los lógicos dolores de cabeza y las polémicas que una interpretación tan subjetiva de la norma podría generar en el siempre friccionado fútbol sudamericano.