Conmebol aprobó nuevas reglas para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y descartó la más polémica de la FIFA

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tomó una decisión firme que la distancia de las directrices más recientes de la FIFA. A través de su Comisión de Árbitros, la entidad anunció este martes las modificaciones reglamentarias que entrarán en vigencia a partir del reinicio de sus competencias de clubes, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Sin embargo, el organismo sudamericano optó por no adoptar la medida más polémica de la temporada: la expulsión por cubrirse la boca al hablar con un rival.
Esta regla opcional propuesta por la International Football Association Board (IFAB) a partir del Mundial 2026, conocida informalmente en el ámbito futbolístico como la "Ley Vinícius", tiene como objetivo combatir los insultos y actos de discriminación en el campo de juego.
Su origen se remonta a un tenso cruce en la Champions League entre Vinícius Jr.y el argentino Gianluca Prestianni, donde el brasileño acusó a su colega de racismo tras hablarle con la boca tapada.
Lo que sí cambia frente a lo que se descarta
A pesar de rechazar esta medida drástica, la Conmebol sí incorporará otras importantes herramientas para agilizar el juego y optimizar las decisiones arbitrales desde el VAR.
|Nueva Regla
| Estado en Conmebol
| Detalle de la Medida
|Sanción por taparse la boca
|Rechazada
|Sancionaba con tarjeta roja directa a los futbolistas que se cubrieran la boca al comunicarse con un adversario
| Revisión de segunda amarilla
|Aceptada
|El VAR ahora podrá intervenir para corregir segundas amonestaciones que deriven en expulsiones erróneas
| .Atención médica externa
|Aceptada
|Todo jugador que sea atendido dentro de la cancha deberá permanecer fuera por 1 minuto tras reanudarse el juego
| Límite en saques de arco o laterales
|Aceptada
|Los árbitros iniciarán una cuenta regresiva de 5 segundos ante demoras deliberadas; de superarse, se cede la posesión al rival
El "no" rotundo a una norma criticada en el Mundial
La resolución de la Conmebol de omitir la sanción por cubrirse la boca marca una clara diferencia respecto a lo que se vio en el Mundial 2026.
En la máxima cita mundialista, esta regla ya se cobró su primera víctima sudamericana: el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en un cruce ante Turquía por gesticular con la boca tapada, desatando la furia de su director técnico, Gustavo Alfaro.
Foto: Richard Heathcote/Getty Images North America/Getty Images Via AFP
Algo similar ocurrió luego con el ecuatoriano Piero Hincapié por hacer lo mismo ante México en la derrota 2-0.
En su comunicado oficial, la confederación fue tajante al respecto: "Se informa que la Conmebol ha resuelto no implementar la disposición opcional prevista por el IFAB relativa a la expulsión de los jugadores que se tapen la boca al comunicarse con un adversario”.
Al calificarla como una directriz meramente opcional, la Conmebol prefirió evitar los lógicos dolores de cabeza y las polémicas que una interpretación tan subjetiva de la norma podría generar en el siempre friccionado fútbol sudamericano.