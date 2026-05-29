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El comentario racista que le costó carísimo al argentino Gianluca Prestianni por el Mundial 2026

El futbolista había insultado al brasileño Vinícius Jr. en un partido entre Benfica vs Real Madrid por la Champions League

29 de mayo de 2026 16:33 hs
El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

Foto: AFP

El argentino Gianluca Prestianni recibió un golpe tremendo en las últimas horas luego de haber quedado fuera de la lista de los 26 de la selección argentina que llevará el técnico Lionel Scaloni al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La sanción de seis partidos (tres, más otros tres condicionados si reincide) que le impuso la UEFA por sus comentarios racistas al brasileño Vinícius Jr. en el partido entre su club, Benfica, y Real Madrid por la Champions League, fue determinante para que el futbolista se quedara fuera de la lista de convocados.

Lo que sucedió en las últimas convocatorias

Lionel Scaloni, técnico campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, había contado con Gianluca Prestianni en las últimas convocatorias, pero el hecho de que no pueda jugar las dos primeras fechas del torneo mundialista resultó una valla insalvable para el jugador.

El técnico albiceleste prefiere a otros futbolistas para su posición, con los que puede contar desde el principio.

Además, se considera que la presencia de Prestianni tras lo que ocurrió con Vinicius Jr. podría ser contraproducente para la imagen de Argentina en el Mundial 2026.

A pesar de que la UEFA no pudo determinar que hubo insulto racista sobre el jugador de Real Madrid en el encuentro de la Champions League en Lisboa, sí se demostraron otros insultos de índole homofóbica que derivaron en la dura sanción.

La FIFA enseguida elevó la sanción a nivel mundial, lo que dejaba en el aire la posibilidad de que fuera convocado por Argentina para el torneo.

Finalmente, la decisión de Scaloni fue tajante: no tendrá a Prestianni y así podrá contar con todos los convocados de principio a fin.

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