Copa Sudamericana: Nacional enfrentará a Montevideo City Torque en octavos de final si supera a Tigre

Este viernes por la mañana se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que marcó que Nacional se enfrentará a Montevideo City Torque en octavos de final del torneo si supera a Tigre en la fase previa.
El Tricolor ya sabía que Tigre iba a ser su rival en el repechaje de los octavos, ya que esta fase se definía por la ubicación de los terceros de la Libertadores y los segundos de la Sudamericana.
Este viernes se sorteó el rival que iban a tener los ganadores de estos cruces, a los que esperan los ganadores de los grupos de la Sudamericana.
En este caso, el sorteo deparó un posible cruce uruguayo entre Nacional y Torque, que le ganó su grupo a Gremio con 13 puntos de 18 posibles.
Se trata de una mala noticia para el fútbol uruguayo, ya que los únicos dos equipos del país que tendrán participación internacional en el segundo semestre podrían cruzarse.
Quien gane esta serie de octavos luego se enfrentará al vencedor del cruce entre Botafogo y el ganador del repechaje entre Lanús y Cienciano.
Así quedó armado el cuadro de la Copa Sudamericana:
- Recoleta vs Boca/ O'Higgins
- San Pablo vs Bolivar/ Gremio
- River Plate vs Independiente Santa Fe/ Caracas
- Olimpia vs Independiente Medellín/ Vasco da Gama
- Atlético Mineiro vs Sporting Cristal/ Red Bull Bragantino
- Macará vs Universidad Central/ Santos
- Montevideo City Torque vs Nacional/ Tigre
- Botafogo vs Lanús/ Cienciano
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/2060379999169917137?s=20&partner=&hide_thread=false