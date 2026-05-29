Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COPA SUDAMERICANA

Copa Sudamericana: Nacional enfrentará a Montevideo City Torque en octavos de final si supera a Tigre

Montevideo City Torque esperará al ganador del cruce entre Nacional y Torque en los octavos de la Copa Sudamericana

29 de mayo de 2026 12:13 hs
Gonzalo Carneiro de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Gonzalo Carneiro de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Este viernes por la mañana se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que marcó que Nacional se enfrentará a Montevideo City Torque en octavos de final del torneo si supera a Tigre en la fase previa.

El Tricolor ya sabía que Tigre iba a ser su rival en el repechaje de los octavos, ya que esta fase se definía por la ubicación de los terceros de la Libertadores y los segundos de la Sudamericana.

Este viernes se sorteó el rival que iban a tener los ganadores de estos cruces, a los que esperan los ganadores de los grupos de la Sudamericana.

En este caso, el sorteo deparó un posible cruce uruguayo entre Nacional y Torque, que le ganó su grupo a Gremio con 13 puntos de 18 posibles.

El manual de contrataciones de Nacional que dividió a la directiva tricolor en la previa de un nuevo período de pases; mirá de qué se trata

Nacional fue vapuleado por Magnus en la Copa Libertadores de fútbol sala y jugará por el quinto puesto

Se trata de una mala noticia para el fútbol uruguayo, ya que los únicos dos equipos del país que tendrán participación internacional en el segundo semestre podrían cruzarse.

Quien gane esta serie de octavos luego se enfrentará al vencedor del cruce entre Botafogo y el ganador del repechaje entre Lanús y Cienciano.

Así quedó armado el cuadro de la Copa Sudamericana:

  • Recoleta vs Boca/ O'Higgins
  • San Pablo vs Bolivar/ Gremio
  • River Plate vs Independiente Santa Fe/ Caracas
  • Olimpia vs Independiente Medellín/ Vasco da Gama
  • Atlético Mineiro vs Sporting Cristal/ Red Bull Bragantino
  • Macará vs Universidad Central/ Santos
  • Montevideo City Torque vs Nacional/ Tigre
  • Botafogo vs Lanús/ Cienciano
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/2060379999169917137?s=20&partner=&hide_thread=false

Las más leídas

Aguada 92-91 Nacional: en alargue y con 43 puntos de Donald Sims, el aguatero es otra vez finalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol

El manual de contrataciones de Nacional que dividió a la directiva tricolor en la previa de un nuevo período de pases; mirá de qué se trata

¿Cómo se definen los playoffs de la Copa Sudamericana? Nacional ya está clasificado y empieza a

El uruguayo Thomas Silva fue sexto en la etapa del Giro de Italia que se definió con un vibrante final con sprint masivo

Temas

Nacional Copa Sudamericana Montevideo City Torque Tigre

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos