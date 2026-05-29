Nacional ya tiene rival confirmado y sigue el sorteo de Copa Sudamericana este viernes: Tigre, con un ex Peñarol, será el cruce de los tricolores en el playoff; mirá los detalles

Nacional conoció este jueves a la noche a su rival en los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, tras cerrarse las fases de grupo de ese torneo y de la Copa Libertadores con los últimos partidos.

El cruce de los tricolores será ante Tigre de Argentina , que fue segundo en su grupo de la Copa Sudamericana tras ganarle este jueves por 2-0 a Alianza Atlético de Perú, en un grupo en el que Macará de Ecuador fue primero y América de Cali quedó eliminado con 9 puntos, los mismos que el rival tricolor que tuvo mejores diferencias.

Nacional se medirá ante el equipo que es dirigido por el argentino Diego Davobe y que cuenta en su plantel con un uruguayo, Ramón “Cachila” Arias, formado en Defensor Sporting y con pasado en Peñarol en dos ciclos en 2017/18 y 2022, quien este jueves fue suplente y no ingresó.

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Nacional fue el quinto peor tercero

Tras la derrota de Boca Juniors ante Universidad Católica por 1-0 este jueves en La Bombonera, en el último grupo de Copa Libertadores en cerrarse, los xeneizes quedaron con 7 puntos, por debajo de los 8 de los albos, lo que determinó que su rival sea Tigre, que, por su parte, quedó como el cuarto mejor segundo de la Sudamericana.

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Sorteo de octavos este viernes

Además, la Conmebol realizará este viernes 29 de mayo, a las 12:00 horas, el sorteo para que ya queden definidos los cruces de octavos de final, a la espera de que luego se jueguen los playoffs.

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Las fechas y las localía

Apenas concluido el Mundial 2026 de Norteamérica, la Copa Sudamericana retomará toda su intensidad durante dos semanas -21 al 30 de julio- con la disputa de los playoffs de ingreso a los octavos de final, y los juegos de vuelta a la semana siguiente.

Nacional comenzará la llave ante Tigre primero de local en el Gran Parque Central y cerrará de visitante en el Estadio José Dellagiovanna, en Victoria, con capacidad para 26.282 espectadores.

Esta instancia reunirá a los equipos que terminaron segundos en la fase de grupos de la Sudamericana frente a los terceros de cada zona de la Copa Libertadores, en cruces de ida y vuelta. Los vencedores avanzarán a los octavos.

Tigre's head coach Diego Dabove looks on ahead of the Copa Sudamericana group stage football match between Argentina's Tigre and Peru's Alianza Atletico at the Jose Dellagiovanna stadium in Victoria, Buenos Aires province, Argentina on May 28, 2026. (Phot Diego Dabove, DT de Tigre Foto: AFP

Los playoffs quedaron definidos de la siguiente manera, de acuerdo con los puntos y el rendimiento obtenidos en sus respectivas competencias (los equipos mencionados en primer término finalizaron segundos en sus grupos de la Sudamericana, mientras que los de la derecha llegaron transferidos desde la Libertadores):

Gremio (BRA) - Bolívar (BOL)

RD Bragantino (BRA) - Sporting Cristal (PER)

Vasco da Gama (BRA) - Independiente Medellín (COL)

O'Higgins (CHI) - Boca Juniors (ARG)

Tigre (ARG) - Nacional (URU)

Caracas FC (VEN) - Independiente Santa Fe (COL)

Cienciano (PER) - Lanús (ARG)

Santos (BRA) - Universidad Central (VEN)

En los octavos de final, previstos a disputarse entre el 11 y el 20 de agosto, ya esperan los ocho clubes que aseguraron su boleto como ganadores de sus respectivos grupos: Macará de Ecuador (Grupo A), Atlético Mineiro (Grupo B), São Paulo (Grupo C), Deportivo Recoleta de Paraguay (Grupo D), Botafogo (Grupo E), Montevideo City Torque (Grupo F), Olimpia (Grupo G) y River Plate (Grupo H).

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia.

El campeón obtendrá un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará la Recopa Sudamericana de dicho año ante el campeón de la Libertadores 2026.

Players of Tigre celebrate after winning the Copa Sudamericana group stage football match between Argentina's Tigre and Peru's Alianza Atletico at the Jose Dellagiovanna stadium in Victoria, Buenos Aires province, Argentina on May 28, 2026. (Photo by Luis El festejo de Tigre tras pasar a los playoffs de Copa Sudamericana Foto: AFP

Boca Juniors a la Copa Sudamericana

En una noche de pesadilla para su historia continental, Boca Juniors terminó tercero en su grupo de la Libertadores y cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, mientras el ecuatoriano Macará aseguró el último boleto directo a los octavos de final del torneo al ganar el Grupo A.

Ante su público en La Bombonera y jugando bajo máxima presión, Boca recibió el nocaut al caer 1-0 frente a la Universidad Católica de Chile, un resultado que lo dejó fuera de la Libertadores tras una campaña decepcionante, marcada por apenas dos victorias en seis partidos.

"Hay que asumir la derrota y dar la cara. No es momento para poner excusas ni buscar culpables. Le fallamos a la gente. El estadio estaba repleto y alentando esperando un resultado positivo, y no pudimos conseguirlo", lamentó el técnico boquense, Claudio Úbeda.

"Siempre dependemos de los resultados, mi continuidad no depende de mí", agregó el entrenador, cuyo contrato con Boca finaliza el 30 de junio.

El Xeneize, que no levanta la Libertadores desde 2007, buscaba esta temporada su séptimo título para alcanzar a Independiente de Avellaneda como máximos ganadores del principal torneo de clubes de la Conmebol.

Sus dos últimos intentos en finales terminaron en sonoras derrotas: en 2018 sucumbió ante su archirrival River Plate en el Santiago Bernabéu y en 2023 el Fluminense lo devoró en el Maracaná.

La Copa Sudamericana, sin embargo, no le resulta ajena a Boca Juniors como consuelo inmediato, ya que conquistó el torneo en 2004 y 2005 de manera consecutiva, en dos campañas que consolidaron su protagonismo en el escenario continental.

Con la presencia del Xeneize, la Sudamericana 2026 adquiere un protagonismo aún mayor, ya que en competencia se encuentra su archirrival River Plate y otros históricos como São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, Olimpia, Gremio, Vasco da Gama y el Santos de Neymar, todos campeones de América.

Macará, dueño del Grupo A

Más allá del impacto que generó la caída de Boca Juniors a la Sudamericana, el torneo también cerró su fase de grupos con la definición del último clasificado directo a los octavos de final: Macará de Ecuador, que se quedó con el Grupo A tras igualar 0-0 ante el América de Cali, resultado suficiente para sostener la cima en territorio colombiano.

La segunda plaza de la zona, que otorga acceso a los playoffs de ingreso a los octavos, fue para Tigre, que se impuso 2-0 en Victoria, provincia de Buenos Aires, al peruano Alianza Atlético, con goles de Jabes. Saralegui (47') y Alan Barrionuevo (77).

Macará cerró en lo más alto de la llave con 10 puntos, seguido por Tigre (9), América de Cali (9) y Alianza Atlético (2).

¿Cómo sigue la Copa Sudamericana 2026?

Octavos de final

Partidos de ida: 11 al 13 de agosto

Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Final

Sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Con base en AFP