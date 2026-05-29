La línea G de Coetc dejará de existir y recupera su numeración original

La línea G , que aún era operada por la Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo ( Coetc ), volverá a su antigua denominación, 468 , a partir del próximo lunes 1° de junio , confirmaron fuentes de la empresa a El Observador.

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El cambio será únicamente de numeración, ya que el recorrido permanecerá sin modificaciones. Actualmente, la línea conecta Portones con La Paz , en ambos sentidos.

La línea G nació en diciembre de 2012, en el marco de la inauguración de la Terminal Colón y del Corredor Garzón .

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Su creación implicó la sustitución de dos líneas históricas: la 468 de Coetc y la 130 de Cutcsa . Durante varios años fue operada por ambas compañías y contó con distintos ramales.

Sin embargo, en 2020 Cutcsa reactivó la línea 130, por lo que la G quedó exclusivamente bajo operación de Coetc.

La historia de esta línea se remonta a 1955, cuando funcionaba con la denominación 68 y era operada por la desaparecida Administración Municipal de Transporte (Amdet) mediante trolebuses.

Posteriormente, pasó a manos de la empresa Cotsur y finalmente fue adquirida por Coetc en 1992, momento en que adoptó la numeración 468.

Según explicó a El País Javier Díaz, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte (Ascot), la decisión responde a problemas de identificación entre los usuarios.

"Muchos vecinos, sobre todo de la zona de Colón, se confundían entre la línea 2 y la línea G hacia Portones", señaló.

De acuerdo con el dirigente, el regreso a la numeración histórica permitirá que los recorridos sean más fáciles de identificar para los pasajeros.