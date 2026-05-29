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La línea G de Coetc dejará de existir y recupera su numeración original

El cambio será únicamente de numeración, ya que el recorrido permanecerá sin modificaciones. Actualmente, la línea conecta Portones con La Paz, en ambos sentidos

29 de mayo de 2026 12:19 hs
Imagen ilustrativa de ómnibus de Coetc

Imagen ilustrativa de ómnibus de Coetc

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La línea G, que aún era operada por la Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo (Coetc), volverá a su antigua denominación, 468, a partir del próximo lunes 1° de junio, confirmaron fuentes de la empresa a El Observador.

El cambio será únicamente de numeración, ya que el recorrido permanecerá sin modificaciones. Actualmente, la línea conecta Portones con La Paz, en ambos sentidos.

La línea G nació en diciembre de 2012, en el marco de la inauguración de la Terminal Colón y del Corredor Garzón.

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Su creación implicó la sustitución de dos líneas históricas: la 468 de Coetc y la 130 de Cutcsa. Durante varios años fue operada por ambas compañías y contó con distintos ramales.

Sin embargo, en 2020 Cutcsa reactivó la línea 130, por lo que la G quedó exclusivamente bajo operación de Coetc.

La historia de esta línea se remonta a 1955, cuando funcionaba con la denominación 68 y era operada por la desaparecida Administración Municipal de Transporte (Amdet) mediante trolebuses.

Posteriormente, pasó a manos de la empresa Cotsur y finalmente fue adquirida por Coetc en 1992, momento en que adoptó la numeración 468.

Según explicó a El País Javier Díaz, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte (Ascot), la decisión responde a problemas de identificación entre los usuarios.

"Muchos vecinos, sobre todo de la zona de Colón, se confundían entre la línea 2 y la línea G hacia Portones", señaló.

De acuerdo con el dirigente, el regreso a la numeración histórica permitirá que los recorridos sean más fáciles de identificar para los pasajeros.

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