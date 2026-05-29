El mensaje de Al-Hilal de Arabia Saudita a Darwin Núñez mientras el delantero se prepara pensando en el Mundial 2026

Darwin Núñez se sigue preparando para el Mundial 2026 con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Complejo Uruguay Celeste y es uno de los 26 elegidos por el entrenador parar disputar el certamen que se disputa desde el próximo 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. En tanto, su club de Arabia Saudita, Al-Hilal, le envió un mensaje a él y a los distintos seleccionados a través de sus redes.

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El delantero arribó el pasado lunes a Montevideo y ya tomó parte de distintos entrenamientos con sus compañeros. Además, escribió un mensaje de alegría por haberse sumado.

Darwin Núñez llegó con mucha falta de competencia, ya que con su club, Al-Hilal, no juega desde el pasado 16 de febrero por la Champions League de Asia, el único torneo que podía disputar, debido a que los dueños de la institución y el técnico Simone Inzaghi, decidieron dejarle su cupo de extranjero a Karim Benzema.

Igualmente disputó algunos pocos minutos en los dos encuentros que jugó la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la fecha FIFA de marzo, ante Inglaterra y Argelia, el 27 y 31 de ese mes, es decir, hace dos meses, por lo que su falta de fútbol es clara.

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El mensaje de Al-Hilal a Darwin Núñez y sus demás seleccionados

Mientras Darwin Núñez continúa entrenando con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, su club en Arabia Saudita, Al-Hilal, publicó en las últimas horas, un mensaje de apoyo a todos sus futbolistas que van a defender a diferentes combinados en el Mundial 2026.

Entre ellos, aparece el ex Peñarol en un afiche que realizó el club árabe junto a otros compañeros con los que compartió toda la temporada.

"Nuestras estrellas se han unido a sus selecciones en la fase final de preparación para la Copa del Mundo", escribieron en las redes de la institución.

Darwin Núñez, llegó a Montevideo con toda la expectativa pensando en el Mundial 2026.



Este fue el posteo de Al-Hilal: