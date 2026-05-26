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El mensaje de Darwin Núñez tras la práctica de este martes con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que se prepara para el Mundial 2026

El delantero de Uruguay entrenó por segunda jornada consecutiva con el plantel celeste

26 de mayo de 2026 15:45 hs
Darwin Núñez entrenó nuevamente con la selección uruguaya que se prepara para el Mundial 2026

Darwin Núñez entrenó nuevamente con la selección uruguaya que se prepara para el Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa volvió a entrenar en la jornada de este martes en el Complejo Uruguay Celeste de cara a la preparación para el Mundial 2026 y ya son 17 los futbolistas.

De esa manera, quedan nueve jugadores por llegar a sumares a lo que será la lista definitiva de 26 que viajará a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio.

Darwin Núñez entrenó por segundo día consecutivo junto a sus compañeros.

El delantero arribó este lunes y ya había tomado parte de lo que fue su primer entrenamiento, para sacarse el largo viaje de encima, haciendo pequeños trotes.

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El mensaje de Darwin Núñez

Darwin Núñez llegó con mucha falta de competencia, ya que con su club, Al-Hilal, de Arabia Saudita, no juega desde el pasado 16 de febrero por la Champions League de Asia, el único torneo que podía disputar, debido a que los dueños de la institución y el técnico Simone Inzaghi, decidieron dejarle su cupo de extranjero a Karim Benzema.

El delantero, igualmente disputó algunos pocos minutos en los dos encuentros que jugó la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la fecha FIFA de marzo, ante Inglaterra y Argelia, el 27 y 31 de ese mes, es decir, hace dos meses, por lo que su falta de fútbol es clara.

De todas maneras, llegó con toda la expectativa pensando en el Mundial 2026.

Este martes, luego de la práctica con los celestes, escribió un mensaje en Instagram: "Empieza lo lindo, con mucha ilusión y fe en nosotros, vamos Uruguay!".

Aquí se puede ver su posteo:

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