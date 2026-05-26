Los convocados de Nacional para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores: Mauricio Vera se metió en la lista por la lesión de Lucas Rodríguez

Nacional presentó su lista de convocados para el partido de este martes a las 21:30 contra Coquimbo Unido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , en el que luego de quedar sin chances de pasar a octavos de final el Tricolor buscará quedar tercero para pasar a la Copa Sudamericana .

Se quedaron fuera de la lista Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera , las dos principales bajas que tendrá el entrenador Jorge Bava para el encuentro.

El primero se lesionó a los diez minutos del partido ante Universitario del pasado miércoles por Libertadores, y no estuvo disponible en el encuentro ante Albion de este fin de semana. El segundo, en tanto, ingresó a los 60 minutos ante el Pionero y se retiró sentido once minutos después.

Quien volvió a los convocados fue Baltasar Barcía , que también se retiró sentido ante Universitario y no fue parte del encuentro ante Albion , pero ya está a la orden y se espera que juegue desde el arranque este martes.

El probable once de Nacional, con dos bajas, para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, en busca de entrar a la Copa Sudamericana

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Otro jugador que vuelve a la lista de Bava tras varios partidos afuera por decisión técnica es Mauricio Vera. El volante argentino fue convocado por última vez en la derrota 3-0 de visitante ante Deportes Tolima del pasado 6 de mayo, partido en el que no tuvo minutos, y la lesión de Lucas Rodríguez le abrió un lugar en el listado de este martes.

Bajo el mando de Bava, Vera solo disputó 108 minutos en tres partidos, uno solo de ellos como titular (ante Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura) y fue convocado a otros dos partidos que vio desde el banco.

Para el medio también fue incluido entre los convocados Luciano González, juvenil de 18 años que también integró el banco ante Albion, y que no juega desde la derrota ante Tolima en Colombia, cuando entró para disputar los últimos minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2059307608545087645?s=20&partner=&hide_thread=false Convocados para enfrentar a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central pic.twitter.com/jgQUbtt1ua — Nacional (@Nacional) May 26, 2026

El probable de Nacional para enfrentar a Coquimbo Unido

Bava adelantó luego del partido contra Albion del pasado sábado que una victoria ante Coquimbo sería "muy importante", ya que le permitirá al club "seguir compitiendo en lo internacional" en la Sudamericana.

En este contexto, el entrenador pondrá lo mejor que tiene a disposición para enfrentarse a Coquimbo, primero en el grupo con 10 puntos y ya clasificado a la siguiente fase. El sábado adelantó que conformará el once para este partido del martes "en base a los que descansaron, que no fueron muchos, y a los que se ganaron el lugar hoy".

En este contexto, el probable once tricolor estaría conformado de la siguiente manera: Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Juan García, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Con respecto al partido ante Universitario, Bava cambiaría el esquema 4-4-2 por un 4-3-3. Nicolás Rodríguez ingresaría en lugar de Ancheta por decisión técnica y el juvenil Juan García (de gran partido ante Albion) sustituiría al lesionado Lucas Rodríguez en un medio que sumaría a Boggio para conformar la línea de tres.

En ataque Maxi Gómez quedaría como único punta sin Silvera, acompañado por los costados de Barcia y De los Santos.