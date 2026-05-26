Cienciano vs Juventud de Las Piedras: día, hora y dónde ver al equipo pedrense que va por la clasificación por Copa Sudamericana

Cienciano y Juventud de Las Piedras juegan este miércoles 27 de mayo a la hora 19 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un partido que se podrá ver en vivo a través de DSports y DGO en streaming. El encuentro corresponde a la sexta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
¿Cuándo juegan Cienciano vs Juventud de Las Piedras?
El compromiso internacional entre el equipo uruguayo y el conjunto peruano está programado con los siguientes detalles:
- Fecha: Miércoles 27 de mayo de 2026.
- Torneo: Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 6).
- Estadio: Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
¿A qué hora juegan Cienciano vs Juventud de Las Piedras?
El pitazo inicial será a la hora 19. Para los espectadores que sigan el encuentro desde el exterior, el horario de comienzo en Perú (país de origen del equipo local) será a las 17.
¿Dónde ver en vivo Cienciano vs Juventud de Las Piedras?
Al tratarse de un partido internacional por un torneo organizado por Conmebol, los derechos de transmisión pertenecen a las cadenas deportivas internacionales. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de esta opción: