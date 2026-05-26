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Cienciano vs Juventud de Las Piedras: día, hora y dónde ver al equipo pedrense que va por la clasificación por Copa Sudamericana

Los dirigidos por Sergio Blanco juegan un encuentro muy importante en Perú para intentar pasar la fase

26 de mayo de 2026 16:32 hs
Gerson Barreto y Emanuel Cecchini&nbsp;

Gerson Barreto y Emanuel Cecchini 

Foto: Gastón Britos/Focouy

Cienciano y Juventud de Las Piedras juegan este miércoles 27 de mayo a la hora 19 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un partido que se podrá ver en vivo a través de DSports y DGO en streaming. El encuentro corresponde a la sexta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Juventud de Las Piedras?

El compromiso internacional entre el equipo uruguayo y el conjunto peruano está programado con los siguientes detalles:

  • Fecha: Miércoles 27 de mayo de 2026.
  • Torneo: Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 6).
  • Estadio: Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Juventud de Las Piedras?

El pitazo inicial será a la hora 19. Para los espectadores que sigan el encuentro desde el exterior, el horario de comienzo en Perú (país de origen del equipo local) será a las 17.

¿Dónde ver en vivo Cienciano vs Juventud de Las Piedras?

Al tratarse de un partido internacional por un torneo organizado por Conmebol, los derechos de transmisión pertenecen a las cadenas deportivas internacionales. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de esta opción:

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  • Televisión por cable: DSports (disponible en las grillas de los distintos cableoperadores del país).

  • Streaming: DGO (mediante suscripción).

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