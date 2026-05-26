Peñarol le pidió al Ministerio del Interior cambiar el operativo de seguridad para el partido con Independiente Santa Fe, pero todavía no tuvo respuesta

Peñarol enfrenta este miércoles, a la hora 21.30, a Independiente Santa Fe en el Campeón del Siglo en partido correspondiente a la última fecha del grupo E de la Copa Libertadores, y lo hace en medio de un clima de gran incertidumbre a nivel institucional.

Es que Peñarol le pidió al Ministerio del Interior cambiar el operativo de seguridad que se montó el pasado jueves contra Corinthians y que terminó en graves incidentes por enfrentamientos de los hinchas de Peñarol con la Policía.

En dicho partido, sin previa comunicación por parte del Ministerio ni de Peñarol, se decidió cambiar el operativo de los dos últimos partidos que Peñarol jugó de local en su estado con público, el de Platense, por la fase de grupos de la actual Libertadores y el de Racing de Avellaneda, por octavos de final del año pasado.

En la fase de grupos de 2025, Peñarol tuvo cerrado el estadio para sus hinchas por un fallo sancionatorio de Conmebol.

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Contra Corinthians, la Policía permitió la salida de hinchas de Peñarol de algunos sectores, pero luego los retuvo en las afueras encendiéndose el foco de la violencia.

Antes del partido, un camión de granaderos lanzó agua contra familias de hinchas, en claro gesto de provocación.

Todo terminó con pedradas de parte de barras de Peñarol a los policías y con lanzamientos de bombas de gas lacrimógeno de parte de la Policía a la cancha, afectando a todos los hinchas que estaban retenidos en el estadio.

El operativo falló dramáticamente cuando hinchas de Peñarol y Corinthians salieron al mismo tiempo.

No se generaron incidentes por el buen relacionamiento de las barras de ambos equipos que antes del partido compartieron un asado en el Centro de Alto Rendimiento de Solymar.

El viernes, al otro día del partido, el Ministerio del Interior ratificó lo planificado para el operativo de seguridad, y dijo que el mismo se elaboró luego de mantener varias reuniones a lo largo del día con las jerarquías policiales, representantes de Peñarol y del fútbol en general.

"No está justificado el nivel de represión y violencia empleado por los oficiales miembros del operativo", respondió por su parte Peñarol.

Entrada la tarde de este martes y jugándose el partido el miércoles, Peñarol aún no tiene respuesta del Ministerio y lo único que sabe es que son "pocos" los hinchas de Santa Fe que presenciarán el partido en su estadio.

Por esa razón, Peñarol pretende que lo más lógico es evacuar miles de hinchas de Peñarol y no retenerlos para que salgan primero las decenas de parciales que lleguen desde Colombia.