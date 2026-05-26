Las 5 revoluciones reglamentarias que debutan en el Mundial 2026 y que todas las selecciones deben estar alerta

La FIFA oficializó un drástico paquete de reformas normativas que se estrenará a partir de junio. El objetivo central es erradicar las simulaciones y maximizar el tiempo neto de juego y las mismas comenzarán a utilizarse en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El fútbol del mundo se prepara para una de sus mayores transformaciones estructurales. Con la mira puesta en el torneo de junio, la FIFA aprobó cinco modificaciones reglamentarias clave que buscan agilizar la dinámica de los partidos, penalizar con severidad las demoras deliberadas y recortar los polémicos "tiempos muertos" que distorsionan el espectáculo.

1. Adiós a las caminatas en los cambios. A partir de junio, el futbolista sustituido dispondrá de un máximo de 10 segundos para abandonar el campo. Si excede ese lapso, saldrá obligatoriamente, pero su reemplazo no podrá ingresar de forma inmediata: el equipo se verá forzado a jugar con 10 hombres durante un minuto reloj de juego corrido, pudiendo completarse la variante recién en la siguiente interrupción.

2. Cuenta regresiva para reanudaciones. Los saques de banda y de meta estarán bajo la lupa cronometrada. Ante demoras intencionales, el juez activará una cuenta regresiva de 5 segundos. Si el ejecutor la supera en un lateral, la posesión pasará directamente al rival; si la avivada ocurre en un saque de arco, la sanción será drástica: un tiro de esquina en contra.

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3. Freno a las "lesiones tácticas". Para desterrar las simulaciones estratégicas y los cortes de ritmo, todo jugador que reciba atención médica en el césped estará obligado a permanecer 1 minuto fuera de la cancha antes de reingresar. La única excepción a esta regla será si la asistencia médica derivó de una falta que fue sancionada con tarjeta amarilla o roja para el infractor.

4. Mayor campo de acción para el VAR. La tecnología expande sus límites arbitrales. El VAR ahora podrá intervenir de oficio para corregir segundas amonestaciones erróneas que deriven en una expulsión incorrecta, subsanar casos de identidad equivocada en las tarjetas y revertir de forma inmediata la concesión de tiros de esquina claramente mal otorgados.

5. Zona exclusiva de capitanes. Se terminaron las protestas tumultuosas y los acosos visuales sobre los árbitros. Solo el capitán de cada equipo estará habilitado para acercarse al juez principal a solicitar explicaciones. Cualquier otro jugador que corra a presionar, reclamar o rodear al colegiado será amonestado inmediatamente con tarjeta amarilla.