"Es una lástima, Nahitan es un gran referente para nosotros": Rodrigo Bentancur, "disfrutando" su tercer Mundial, pero sorprendido por la baja de Nández

El volante de la selección uruguaya, Rodrigo Bentancur , llegó este martes a Montevideo para sumarse a los entrenamientos de cara al Mundial 2026, que será su tercera Copa del Mundo con la celeste, algo que ya está “disfrutando”.

El jugador de Tottenham también reconoció que le causó sorpresa que Marcelo Bielsa no haya convocado a Nahitan Nández .

“El viaje bien, largo, pero bien, ya estamos acá”, dijo Bentancur, que se recuperó de una lesión y estuvo en los últimos partidos de su club que luchó para zafar del descenso en la Premier League.

Rodrigo Bentancur en su vuelta a las canchas contra el Brighton

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“Puedo descansar bien, así que ahora derecho al Complejo a recuperar. Estoy lo más bien, por suerte me siento bárbaro, así que ahora a preparar lo que viene en el Mundial”, comentó.

El volante destacó la importancia de jugar su tercera Copa del Mundo. “La verdad, con muchas ganas, agradecido, es un honor poder vivir un tercer mundial con la selección, así que lo estoy disfrutando, disfrutando el día a día”.

Bentancur admitió que por la situación que pasaba Tottenham, buscando zafar del descenso hasta último momento, estuvo con la cabeza en su equipo y no en la celeste.

“Recién ahora me puse un poco en modo selección. Estuve hasta el último momento allá en el club pensando solo en el Tottenham para que salgan las cosas bien, y por suerte al final salió todo bien. Así que nada, ahora ya con la cabeza en la selección y para prepararnos de la mejor manera”.

20260503 BIRMINGHAM (United Kingdom), 03/05/2026.- Lamare Bogarde of Aston Villa (R) in action against Rodrigo Bentancur of Tottenham (L) during the English Premier League match between Aston Villa and Tottenham Hotspur, in Birmingham, Britain, 03 May 202 Rodrigo Bentancur y Lamare Bogarde Foto: EFE/EPA/Adam Vaughan

“La verdad es que el último mes y medio yo me preocupé solo en el club, te digo la verdad”, agregó.

Sobre su recuperación, dijo: “Cuando me lesioné, el único objetivo que tenía era llegar bien al Mundial, pero bueno, después cuando volví, el club no estaba en una buena posición y la verdad que me sentía un poco también responsable de volver de la mejor manera y ayudar al club. Recién ahora me pongo en modo selección. Estuve hasta el último partido ahora solo pensando en el club, y bueno, ahora con muchas ganas ya está acá”.

Bentancur habló también del grupo de Uruguay con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

“Un Mundial son partidos aparte, no hay rivales fáciles, hoy en día todos los rivales juegan bien, todos los rivales son físicos, casi todos tienen jugadores en Europa y por todo el mundo, así que, como te digo, recién ahora me puse un poco el modo selección y ahora me voy a poner bien para llegar de la mejor manera”

“Es una lástima”: la baja de Nández

Consultado por la no convocatoria de Nahitan Nández, Bentancur señaló que lo sorprendió.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 13: Mathieu Choiniere of Canada battle for the ball against Rodrigo Bentancur (L) and Facundo Pellistri (R) of Uruguay during the CONMEBOL Copa America 2024 third place match between Uruguay and Canada at Bank of America S Mathieu Choiniere de Canadá ante Rodrigo Bentancur y Nahitan Nández de la selección de Uruguay FOTO: AFP

“Sí, lo de Nahitan, como te digo, lo vi ahora también después del partido, porque no usaba ni el teléfono, la verdad.

“Nahitan, sí, es una ausencia, es un referente para nosotros, siempre lo fue, pero bueno, nada. Me enteré recién ahora, así que cuando vuelva y entre al Complejo, vamos a ver con mis compañeros todo, cómo está la situación”.

“Obvio que es una lástima, Nahitan es un gran referente para nosotros. Pero bueno, recién ahora me estoy poniendo un poco en modo selección y vamos a ver cómo está todo al llegar al Complejo”, agregó.

Bentancur señaló que por el momento no estaba al tanto de una posible reunión de los referentes del plantel con Marcelo Bielsa para conocer los motivos de la no convocatoria de Nández.

Puesto por puesto, los jugadores que ya entrenan en el Complejo Celeste:

Goleros: Santiago Mele

Defensas: Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Ronald Araujo, Mathías Olivera

Volantes: Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur

Delanteros: Brian Rodríguez, Federico Viñas, Darwin Núñez