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Alerta de la DGI por desvíos en el IRAE: quiénes están en la mira y cómo se puede regularizar

La evolución de cada caso dependerá de la respuesta del contribuyente y de su historial de conducta fiscal.

26 de mayo de 2026 9:25 hs
DGI y BPS

La Dirección General Impositiva (DGI) puso en marcha una nueva fase de controles enfocada en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). El organismo detectó inconsistencias en las declaraciones de gastos de diversos contribuyentes, lo que motivó el envío de comunicaciones personalizadas para exigir la corrección de estos desvíos fiscales.

El foco de las nuevas inspecciones

El análisis de la información financiera presentada por las empresas reveló irregularidades específicas en la liquidación del tributo. El foco de las autoridades está puesto en los criterios utilizados para deducir los costos operativos.

Los puntos centrales de esta medida de control incluyen:

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  • El tributo auditado: Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).
  • Las inconsistencias detectadas: Desvíos en la declaración de gastos de administración y ventas.
  • La acción inmediata: Envío de notificaciones directas a los contribuyentes que presentan irregularidades.

Qué sucede tras la notificación

Las comunicaciones enviadas por la DGI tienen como objetivo informar sobre los errores identificados y solicitar que los contribuyentes ajusten sus criterios en las próximas presentaciones. La intención inicial de la entidad es promover el cumplimiento voluntario y las buenas prácticas contables.

Sin embargo, el organismo advirtió que el proceso no termina con el aviso formal. La evolución de cada caso dependerá de la respuesta del contribuyente y de su historial de conducta fiscal.

Las posibles consecuencias establecidas por la autoridad tributaria son:

  • Evaluación de riesgo: Cada contribuyente notificado recibe una calificación de riesgo fiscal en base a sus declaraciones.
  • Acciones específicas: Quienes no regularicen su situación tras el aviso podrán enfrentar medidas de fiscalización más severas.
  • Monitoreo continuo: Se priorizará la vigilancia sobre aquellos segmentos que mantengan conductas alejadas de la normativa vigente.

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