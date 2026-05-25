El día más corto del año ya tiene fecha y horario en Uruguay

El Observatorio Astronómico Los Molinos informó que el próximo 21 de junio se producirá el solsticio de Cáncer , fenómeno astronómico que marcará el inicio del invierno en el hemisferio sur.

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El evento ocurrirá a las 5:24 horas de Uruguay .

Durante ese momento, la Tierra alcanzará una posición específica en su órbita alrededor del Sol. Desde el hemisferio sur, el Sol se verá en su punto más bajo del año sobre el horizonte al mediodía.

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El solsticio representa el instante en que uno de los hemisferios del planeta recibe menor cantidad de luz solar. Por esa razón, el 21 de junio corresponde al día con menos horas de luz y a la noche más extensa del año en el hemisferio sur.

Según informó el OALM, la salida del Sol será a a las 7:52 y se ocultará 17:40.

El fenómeno recibe el nombre de solsticio de Cáncer porque el Sol se ubica de forma aparente sobre el Trópico de Cáncer. Mientras tanto, en el hemisferio norte comenzará el verano.

A partir de ese momento comenzará oficialmente el invierno astronómico en el sur del planeta. Según los datos difundidos, la estación tendrá una duración de 93 días, 15 horas y 40 minutos.

Los solsticios ocurren dos veces por año y marcan cambios estacionales vinculados a la inclinación del eje terrestre. En junio tiene lugar el solsticio que inicia el invierno austral y el verano boreal.