Las seis novedades de Google que cambian el uso de Gemini

Google anunció en su evento anual de desarrolladores I/O un portafolio de cambios tecnológicos que consolidan su apuesta por convertirse en una empresa de inteligencia artificial . Entre los estrenos figura la generación de mundos hiperrealistas, agentes personales bajo control del usuario y modelos significativamente más rápidos.

Gemini Omni Flash es el primer miembro de una familia de modelos diseñados para generar mundos con simulaciones hiperrealistas. Simula fenómenos físicos como la energía cinética y la gravedad. Está disponible ya en la app de Gemini, en Google Flow y en YouTube Shorts, lo que expande el acceso a tecnología de generación de contenido audiovisual que hace poco era confinada a laboratorios.

Gemini 3.5 Flash llega a todos los productos y APIs de Google. La compañía asegura que es cuatro veces más rápido que otros modelos de frontera y combina inteligencia con capacidades de agente en el mundo real. Gemini 3.5 Pro , que aún está en uso interno, tendrá disponibilidad general el próximo mes.

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El tercer modelo relevante es Gemini Spark , un agente personal de IA que actúa bajo control del usuario. Ya puede usarse en la app de Gemini y llegará a Chrome en verano. Su objetivo es descentralizar la toma de decisiones: en lugar de que el usuario tenga que hacer todas las peticiones, el agente realiza tareas en su nombre, siempre dentro de límites establecidos por el usuario.

Google mejoró SynthID, su tecnología de marca de agua para identificar contenido generado con IA. Ahora incorpora verificación de credenciales con el estándar C2PA en la app de Gemini, y próximamente llegará a Buscador y Chrome. La compañía señaló que expandió las alianzas para escalar esta tecnología: este año anunció colaboraciones con OpenAI, Kakao y ElevenLabs.

El rediseño visual de Gemini se llama Neural Expressive. Introduce animaciones fluidas, colores más intensos y respuesta háptica. Está disponible desde esta semana en iOS, Android y web en todo el mundo.

Android Halo es un espacio dedicado a los agentes en el sistema operativo móvil de Google. Estará disponible a finales de año con Android 17. En paralelo, Google anunció nuevas funciones integradas en Gemini: Ask YouTube permite obtener respuestas interactivas de videos largos y shorts; Docs Live genera documentos a partir de ideas sin indicación concreta, llegará a suscriptores este verano; y Google Pics es una herramienta de edición con controles precisos para mover, cambiar tamaño o transformar elementos de imágenes.

La app de Gemini tiene ya más de 900 millones de usuarios mensuales y está disponible en más de 230 países y en 70 idiomas.