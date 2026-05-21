El doble arco de la Vía Láctea: una mujer tomó la "foto imposible" a -28ºC en los Alpes y fascinó a la NASA

La astrofotógrafa Angel Fux logró capturar una de las imágenes más impactantes del año tras ascender a 4.200 metros de altitud en los Alpes . Soportó temperaturas extremas para registrar un fenómeno astronómico único que terminó siendo reconocido por la NASA .

La expedición se llevó a cabo en marzo de 2026 en el Dent d'Hérens , una cumbre ubicada entre Italia y Suiza. El objetivo inicial era retratar el doble arco de la Vía Láctea , un evento que solo es visible durante unos pocos días al año en el hemisferio norte.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas y la nula contaminación lumínica le regalaron un tercer elemento inesperado. El resultado final fue tan extraordinario que la NASA seleccionó la imagen como su Fotografía Astronómica del Día (APOD) el 21 de abril de 2026.

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Para lograr esta hazaña, Fux requirió seis meses de estricta planificación logística . El equipo fotográfico y el de alpinismo invernal suelen ser incompatibles, por lo que contrató a un guía de montaña profesional para asegurar el ascenso.

Una vez en la cima, la montaña presentó un escenario hostil. Aunque los pronósticos indicaban -19 ºC, los termómetros descendieron hasta los -28 ºC, acompañados de fuertes rachas de viento y peligrosas cornisas heladas.

La fotógrafa utilizó un saco de dormir diseñado para soportar hasta -60 ºC y botas de tres capas con crampones. Por seguridad, debió permanecer atada a un sistema de cuerdas y arneses cada vez que salía de su tienda de campaña.

Cómo se logró la imagen: el paso a paso técnico

Capturar este fenómeno astronómico requiere una sincronización perfecta entre la rotación terrestre y la técnica fotográfica. El proceso se dividió en las siguientes etapas:

Registro del arco invernal: Entre las 20:30 y las 23:30 horas, Fux utilizó su cámara adaptada para astrofotografía y un rastreador de estrellas para captar la primera franja de la Vía Láctea, que es menos densa.

Entre las 20:30 y las 23:30 horas, Fux utilizó su cámara adaptada para astrofotografía y un para captar la primera franja de la Vía Láctea, que es menos densa. Captura del arco estival: Tras un descanso a temperaturas bajo cero, retomó el trabajo a las 02:30 de la madrugada. En ese momento, la rotación de la Tierra permitió que el núcleo galáctico ascendiera desde la dirección opuesta.

Tras un descanso a temperaturas bajo cero, retomó el trabajo a las 02:30 de la madrugada. En ese momento, la rotación de la Tierra permitió que el ascendiera desde la dirección opuesta. El hallazgo del tercer arco: Al revisar los archivos sin procesar, descubrió el "Gegenschein" , un brillo difuso causado por la luz solar que refleja el polvo interplanetario. Este fenómeno unió visualmente los dos brazos de la galaxia.

Al revisar los archivos sin procesar, descubrió el , un brillo difuso causado por la luz solar que refleja el polvo interplanetario. Este fenómeno unió visualmente los dos brazos de la galaxia. Procesamiento en el estudio: Una vez finalizada la expedición, la fotógrafa dedicó 40 horas a analizar y combinar los datos, histogramas y códigos para generar la composición panorámica final de 360 grados.

El aval científico y la sorpresa final

La aparición del Gegenschein transformó un proyecto ambicioso en un hito de la astrofotografía. Este resplandor es extremadamente tenue y rara vez se logra registrar con tanta claridad en una sola toma panorámica.

El esfuerzo físico y técnico culminó con el reconocimiento internacional. La publicación de la obra en los portales oficiales de la agencia espacial estadounidense consolidó el trabajo de Fux como un referente en el retrato de paisajes nocturnos extremos.