ChatGPT podrá vincularse a la cuenta bancaria para ayudar a gestionar las finanzas personales

OpenAI ha anunciado una nueva experiencia con ChatGPT con la que este 'chatbot' podrá gestionar las finanzas de los usuarios a través de la vinculación de las cuentas y tarjetas bancarias.

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Más de 200 millones de personas utilizan ChatGPT cada mes en relación a presupuestos e inversiones, entre otros temas económicos y financieros, como asegura la firma tecnológica, que pretende aprovechar este uso para la demanda que tiene este tipo de información para lanzar una nueva experiencia.

En concreto, el 'chatbot' podrá gestionar las finanzas personales de los usuarios, una función que está actualmente en vista previa con un grupo reducido de usuarios de la suscripción Pro en Estados Unidos, como informa en un comunicado compartido en su blog.

Esta función utiliza GPT-5.5 y su capacidad para analizar preguntas complejas y contextuales, que se aplica al contexto financiero del usuario a través de la vinculación de sus cuentas y tarjetas bancarias. También se pueden compartir objetivos de ahorro o de pago de préstamos, para obtener recomendaciones personalizados.