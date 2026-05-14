"Una cuestión de supervivencia": la visión del CEO de dLocal sobre la inteligencia artificial y el debate que Uruguay tiene pendiente

De ser una startup fundada por emprendedores uruguayos a convertirse en una de las compañías más relevantes de América Latina , dLocal logró en menos de una década posicionarse como un actor clave en la infraestructura de pagos globales , convertirse en unicornio y ser la primera empresa uruguaya en cotizar en la Bolsa de Nueva York (Nasdaq).

Hoy opera en más de 60 países, trabaja con más de 750 clientes y entre sus usuarios figuran gigantes tecnológicos de talla mundial , que encuentran en la empresa una solución a uno de sus principales desafíos de expansión: los pagos locales en mercados emergentes. Esto se da en un contexto en el que en muchos de estos países, gran parte de los usuarios no cuenta con tarjetas internacionales ni sistemas de pago compatibles con plataformas globales.

En entrevista con el streaming Radar IA de El Observador , el CEO de la compañía, Pedro Arnt, repasó cómo fue el crecimiento acelerado de la empresa , cómo ve la irrupción de la IA, cómo es liderar una compañía que cotiza en bolsa y las estrategias de expansión de dLocal.

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Arnt llegó a dLocal tras una trayectoria de más de 20 años en Mercado Libre, donde fue parte del crecimiento de la compañía desde sus primeras etapas. Según contó, los fundadores de dLocal buscaban sumar perfiles con experiencia en operación y escalabilidad global para acompañar una nueva etapa de expansión, mientras ellos mantenían un rol activo desde el directorio. “ Yo quería volver a esos momentos de hipercrecimiento, al barro, a la construcción ”, afirmó sobre su decisión de sumarse a la empresa que se concretó en 2023.

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¿Cómo dLocal usa IA?

El CEO de dLocal, Pedro Arnt, definió la adopción de la inteligencia artificial como "una cuestión de supervivencia" para las empresas.

Arnt detalló casos de uso concretos dentro de la fintech. "Le tiramos todo el presupuesto 2026 a un agente y le dijimos: 'No solo preparame todo el material para presentar, encontrá dónde están posiblemente los errores de presupuesto. Y fue sorprendente la calidad con que volvió eso", contó.

El CEO sostuvo que la tecnología ya está madura y que el cuello de botella está en otro lado. "Lo que he aprendido en estos últimos 18 meses es que es una cuestión de capital humano. La tecnología está, la tecnología cada semana está más optimizada para la adopción bastante fácil en el ámbito empresarial. Lo que necesitás es entrenar a tu gente, generarle la curiosidad, generarle los incentivos y realmente empujar a que usen estas herramientas", afirmó.

Para Arnt, el potencial de los agentes es transversal a la operación. "Cualquier proceso que tenemos hoy que sea un tanto manual, sea un proceso de conciliación contable o lo que sea, estos agentes te lo van a hacer eventualmente mucho más efectivos y eficientes que lo que hace un ser humano", dijo.

En el caso específico de dLocal, el ejecutivo marcó que el negocio de pagos tiene una posición particular frente a la IA. "El agente te puede ayudar mucho a hacer un pago, te puede ayudar a ser más inteligente, con qué medio de pago te conviene", explicó, pero aclaró que "al final del día en algún momento ese agente tiene que llegar a dLocal" para ejecutar la transacción con una tarjeta.

El debate laboral que falta

Sobre el impacto en el empleo, Arnt fue cauto pero contundente al señalar el tema como un asunto que debe abordar la sociedad. Admitió que hay "posiciones un poco encontradas" y que existen los argumentos que comparan esta transformación con la revolución industrial, donde "tenés destrucción de ciertos puestos y de ciertas cosas y construcción de nuevos puestos".

Sin embargo, marcó su intuición personal. "Por lo que he visto hasta ahora pinta más con esta tecnología y esta revolución que hay más automatización de trabajos existentes que posiblemente creación de trabajos nuevos", sostuvo.

Y reclamó mayor centralidad para esa discusión: "Es una pena que ese debate no esté más, creo, en el medio de todas estas conversaciones sobre IA porque va a ser a nivel societario de los más importantes que vamos a tener que enfrentar".

El CEO también diferenció ritmos según el tipo de negocio. "Hay modelos de negocios enteros que uno puede argumentar muy rápido que la inteligencia artificial va a reemplazar. Se habla mucho del 'Sas-pocalypse', el apocalipsis de las empresas de software as a service", planteó, en referencia a las firmas de software como servicio cuya operación podría quedar absorbida por agentes inteligentes.

Para Arnt, la conclusión es clara: "La empresa que no logra reinventarse desde todo lo que la inteligencia artificial propone de productividad, de innovación, de gestión, yo creo que la va a tener muy, muy complicada".

Liderar una empresa que cotiza en bolsa desde Uruguay

El 3 de junio de 2021 dLocal se convirtió en la primera empresa uruguaya en cotizar en la Bolsa de Nueva York (Nasdaq). A cinco años de ese hito, Arnt repasó en la entrevista los beneficios y desafíos que implicó este cambio y cómo impacta en el modelo de gestión de la empresa.

“Creo que el principal error que cometen las empresas que cotizan en bolsa es dejar que ese hecho los lleve a gestionarse de manera diferente. Uno de mis grandes aprendizajes, es 'no hagas cosas para la bolsa, hace cosas para tus clientes y hace cosas para el largo plazo' ”, sostuvo.

Entre los principales beneficios de cotizar en bolsa, el CEO destacó el impacto reputacional que tiene para la compañía. “Cuando nosotros vamos a vender a las grandes empresas globales les contamos que somos una IPO, que cotizamos en Nasdaq, y toda nuestra información es pública. Eso es una enorme ventaja a la hora de vender”, contó.

A esto se suma el acceso a fuentes de financiamiento mucho más amplias, algo esencial para muchas empresas de América Latina y otros mercados emergentes.

Sin embargo, Arnt también reconoció que cotizar en bolsa implica operar bajo responsabilidades fiduciarias con inversores y en un entorno “más normado, estructurado y cauteloso” desde el punto de vista de la gestión.

“El arte es cómo haces para tomar todo eso y beneficiarte de eso, pero no dejarte enyesar demasiado, volverte demasiado conservador, volverte la corpo. Es cómo mantenes esa alma de startup siendo una empresa cada vez más grande”, resumió.

En ese sentido, el CEO consideró que las compañías a las que mejor les va suelen ser aquellas que logran combinar estas dos cosas y, en eso, el rol de los fundadores es fundamental. Según explicó, muchas de las empresas públicas más exitosas mantienen a sus fundadores muy involucrados en la operación y en la toma de decisiones. “El fundador vio la empresa desde cero y es quien dice: respeto las reglas de ser una empresa pública, pero la voy a seguir manejando con la misma mentalidad con la que pasó de 0 a 1.000”, señaló.

Las inversiones multimillonarias de las empresas en ciberseguridad

A lo largo de la entrevista con Radar IA el ejecutivo también habló de la importancia de la ciberseguridad en las empresas, específicamente del sector financiero.

“Como empresa regulada en casi 30 países y que maneja datos de pagos de tarjetas de créditos, de credenciales de pago de usuarios, es un tema para nosotros extremadamente importante”, resumió.

En este sentido, sostuvo que la lógica ya no es pensar si te pueden hackear si no si te van a hackear y cuando.

“La mayoría de los que operamos en servicio financiero lo que tratamos de hacer es invertir lo suficiente para que algún otro sea una presa más fácil y más atractiva para los hackers”. A propósito señaló que los bancos y las grandes empresas de servicios financieros hacen grandes inversiones para protegerse, “son billones de dólares anuales”, sostuvo.

En ese marco contó que dLocal realizó grandes inversiones para fortalecer esta área. “Fuimos a buscar por todo el mundo profesionales del más alto calibre entendiendo la relevancia que tiene esto”, afirmó.

Lo que se viene

El CEO aseguró que dLocal atraviesa un momento “bastante único” dentro de la industria, ya que el volumen procesado por la compañía viene acelerando su crecimiento trimestre a trimestre, incluso sobre una base cada vez mayor. “Lo que pasa típicamente es que crece la base y el crecimiento aunque sigue siendo bueno se desacelera. En nuestro caso pasa lo contrario.”, señaló.

Según detalló, gran parte de ese desempeño responde a que la empresa está posicionada “en el epicentro de varios vectores de crecimiento”. Desde que las grandes compañías globales con las que trabajan ven sus mayores oportunidades de expansión en mercados emergentes, hasta que el universo de potenciales clientes sigue siendo enorme, con cada vez más empresas que buscarán acceder a consumidores de mercados emergentes y nuevos países en los próximos años.

“Siempre digo que dLocal es casi una manera de invertir indirectamente en el éxito que van a tener las gigantes tecnológicas a lo largo del mundo emergente. Somos parte de la digitalización”, sostuvo.

Sobre la estrategia a futuro, el ejecutivo repasó distintas líneas que buscan impulsar.

Por un lado, explicó que históricamente la especialidad de la compañía fueron los pagos online, pero se dieron cuenta de que la enorme mayoría de los pagos todavía ocurren en el mundo físico. A partir de eso, la empresa comenzó a desarrollar soluciones de omnicanalidad para clientes que operan tanto en el ecosistema digital como en tiendas físicas. “Es una apuesta de largo plazo que permite atacar el 100% de los pagos existentes”, resumió.

También se refirió al avance de la tecnología blockchain y al crecimiento del uso de stablecoins y criptoactivos en transferencias internacionales. Según explicó, la empresa decidió prepararse para ese escenario ante el creciente interés de clientes que prefieren operar a través de esos mecanismos. “Empezamos a ver cada vez más interés en: no me mandes un giro bancario, mandame un giro por stablecoins”, comentó.

Para el CEO, este tipo de tecnologías tiene potencial para modificar de forma significativa la estructura de costos y los “rieles” sobre los cuales se mueve el dinero a nivel internacional. Finalmente, destacó especialmente el potencial de África como mercado de largo plazo, por factores como el crecimiento demográfico, la juventud de la población y la expansión de la clase media y contó que la empresa cerró la adquisición AZA Finance, una fintech líder en África para expandir su presencia en ese continente.