Viajes en vacaciones de julio: el cambio de hábito que impacta esta fecha, el auge de los destinos cálidos y lo que se puede esperar en un mes signado por el mundial

Históricamente las vacaciones de julio suelen ser una de las grandes zafras en las que muchos uruguayos aprovechan para viajar al exterior. Sin embargo, desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi) aseguran que esas grandes zafras, a excepción de la semana de turismo , ya no tienen el mismo peso que años atrás. Esto se debe, explicó Fernando Cambón, vicepresidente de la gremial, a que los uruguayos optan cada vez por dividir sus vacaciones a lo largo del año , impulsados por factores como la búsqueda de mejores precios, experiencias con menos congestión turística, y cambios en el calendario educativo, que en muchos casos redujo las vacaciones de invierno de dos semanas a una.

De todas formas, sostuvo que las vacaciones de julio continúan teniendo una demanda sostenida de familias que aprovechan el receso educativo para viajar juntas . A eso se suma el tradicional flujo de viajes de quinceañeros y grupos de estudiantes . En esta línea Bariloche continúa siendo uno de los destinos más fuertes, tanto por vía terrestre como aérea, está última impulsada por operadores estudiantiles que prácticamente convierten en chárters vuelos específicos hacia el destino argentino. En paralelo, en este segmento, también se mantiene la clásica demanda hacia Estados Unidos, en especial hacia Orlando y sus parques temáticos, un segmento que históricamente encuentra en julio una de sus principales temporadas de venta.

El tipo de viaje más demandado para las vacaciones de julio no difiere demasiado de lo que sucede en verano y los destinos de sol y playa siguen liderando las preferencias de los uruguayos . La diferencia, sin embargo, está en el mapa, ya que por el clima la demanda se desplaza desde los clásicos destinos del sur de Brasil, como Río de Janeiro o Florianópolis, hacia el nordeste brasileño y el Caribe.

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En este último caso la demanda se concentra en la Riviera Maya, República Dominicana, Punta Cana, y Puerto Plata.

Más allá de la búsqueda de calor, Cambón señaló que también existe un público que busca la nieve. En este sentido, el sur argentino, especialmente Bariloche y Mendoza, junto con centros de esquí en Chile, forman parte de un circuito estable de viajeros que todos los años organizan escapadas de invierno.

“Chile está muy conveniente a nivel de precios entonces está funcionando como un muy buen destino regional para hacer esquí”, señaló.

Aun así, explicó que el esquí y las actividades vinculadas a la nieve siguen siendo un nicho relativamente pequeño dentro del mercado uruguayo que se mantiene estable año a año. Ese grupo de viajeros suele alternar destinos según costos y condiciones climáticas. Por ejemplo, un año eligen Argentina, otro Chile y, en algunos casos, incluso destinos de nieve en países más lejanos, como Estados Unidos.

El inicio de la venta a Europa se ralentiza

Esta época del año también coincide con el inicio de la venta de paquetes hacia Europa, aunque desde Audavi aseguran que, por ahora, la demanda “viene lenta”.

Según explicó el vicepresidente, esto no responde tanto a una preocupación geopolítica, “no es por una definición psico comercial vinculada a tener una guerra cerca, porque eso tampoco ocurrió con Ucrania”, señaló.

Para el ejecutivo, la desaceleración está más relacionada con el aumento de costos. “Hay un aguante por el alza de los valores aéreos, por el combustible y también por la gran demanda interna de servicios en destinos como España, Italia y Francia”, sostuvo.

En ese contexto, detalló que los circuitos turísticos organizados no han tenido incrementos tan significativos, ya que muchos operadores negociaron tarifas con anticipación durante el año pasado. Las mayores subas se perciben en los viajes armados de forma individual, especialmente en la hotelería y algunos servicios turísticos.

Además, el sector sigue de cerca los cambios vinculados a la documentación requerida para ingresar a Europa. Entre ellos, la futura implementación del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), un permiso que deberán tramitar ciudadanos de Uruguay y otros 59 países para ingresar a las 29 naciones del Espacio Schengen. El documento comenzará a exigirse de forma obligatoria a partir del último trimestre de 2026.

Ante este escenario, desde las agencias recomiendan dejar márgenes más amplios en las conexiones aéreas, especialmente considerando posibles demoras asociadas a los nuevos controles migratorios.

En cuanto a las tendencias dentro de Europa, el vicepresidente de Audavi señaló que los viajeros que ya conocen los circuitos clásicos comienzan a incorporar nuevos destinos a sus recorridos. Portugal y Croacia aparecen entre los países que ganan protagonismo, mientras que también crece la demanda por combinar el viaje con cruceros fluviales.

¿Qué efectos tiene el mundial para los viajeros?

A raíz del mundial de fútbol, el sector turístico también espera efectos indirectos sobre el mercado de viajes en los próximos meses. Desde Audavi señalan por ejemplo que los años mundialistas suelen impactar en el comportamiento de los consumidores e históricamente las ventas merman.

Pero además del factor económico y de consumo, el evento deportivo también genera una presión sobre la conectividad aérea regional. “La competición congestiona toda la región”, señalaron. El movimiento alcanza aeropuertos clave de ciudades como Lima, Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Bogotá y Ciudad de Panamá, incluyendo incluso a países que no participan directamente del torneo.

Ese escenario repercute directamente en el precio de los pasajes.

“Hay pocos aviones disponibles y los vuelos chárter, en lugar de abaratar costos, terminan encareciéndose porque requieren permisos especiales y muchas veces deben salir de la operación regular”, explicó Cambón.

En este escenario, la recomendación del sector es no dejar pasar la primera quincena de mayo para reservar.

“Después se puede viajar igual, pero seguramente haya que pagar un poco más”, advirtieron.