Viajes al exterior en Semana de Turismo: cuánto cuestan los paquetes más buscados por los uruguayos y qué opciones quedan disponibles

Las vacaciones de escolares y liceales, los días libres que muchas empresas otorgan a sus empleados, la disponibilidad de vuelos directos y el deseo de “estirar” un poco más el verano son algunas de las razones qué explican por qué la Semana de Turismo se consolida como uno de los momentos preferidos por los uruguayos para viajar al exterior.

Esta tendencia se refleja en la alta demanda de paquetes aéreos y terrestres que registran las agencias de viaje, y que según señalaron a Café y Negocios, presenta un leve aumento con respecto al 2025, con un crecimiento de alrededor de un 15% para algunas de las empresas.

Los destinos más elegidos no representan una sorpresa y, según los especialistas, reflejan la consolidación del mercado brasileño entre las preferencias de los uruguayos.

VACACIONES Semana de Turismo ya tiene fecha en Uruguay: cómo se cobra en caso de trabajar los feriados

“Esto se explica por la combinación de clima, playas y una propuesta que resulta atractiva en relación calidad-precio”, sostuvo Analía De Castro, responsable de Producto de Jetmar.

En la misma línea, el CEO de TocToc Viajes, Andrés Gil, agregó que muchos uruguayos ven en esta fecha una suerte de extensión del verano.

En este escenario, en los destinos a los que se llega por aire, Río de Janeiro se posiciona como la estrella para estas próximas vacaciones, mientras que ciudades como Salvador de Bahía, Recife, Maceió, Natal y Porto Galinhas muestran también una fuerte demanda.

0025975944.webp Sus negocios se han expandido mucho más allá de Río de Janeiro, su ciudad de origen. Getty Images

“Hay algunos destinos de Brasil que por los esfuerzos de los propios estados han crecido o tienen hotelería all inclusive y logran destacarse a la demanda, como es el caso de Salvador de Bahía”, sostuvo Gil.

Por otra parte, playas del Caribe como Punta Cana, Cancún y Aruba también muestran dinamismo, impulsados en algunos casos por vuelos directos, detalló el director comercial de Hiperviajes Rodrigo Rosales. En Argentina, en tanto, en este momento del año destaca especialmente Bariloche.

Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay identifica una fuerte demanda desde Uruguay hacia ciudades como Santiago de Chile y Buenos Aires. En estos casos, las estadías promedio rondan los dos días y medio, lo que refleja una tendencia creciente a realizar también escapadas durante el fin de semana largo.

En el mercado de las excursiones terrestres, por su parte, Florianópolis y Cataratas se posicionan como los destinos más vendidos.

Precios, disponibilidad y cuánto se encarecen los viajes frente a otros momentos del año

En el caso de las excursiones terrestres los precios para estas fechas parten desde los US$ 450 por persona, según dijeron desde Hiperviajes. En tanto, paquetes de hotel más pasaje aéreo en destinos de Brasil van desde los US$ 950 y opciones all inclusive se pueden encontrar a partir de los US$ 1.500.

“En general, los destinos de Brasil suelen tener un ticket promedio más accesible, mientras que las opciones del Caribe implican un presupuesto mayor. De todas formas, para Semana de Turismo el viajero uruguayo suele optar por paquetes completos que incluyen vuelo y alojamiento, lo que permite planificar el gasto con anticipación y aprovechar mejor la experiencia del viaje”, explicó De Castro.

En este sentido, desde Despegar también visualizan el producto más elegido en esta fecha son los paquetes turísticos, que combinan vuelo y alojamiento en una misma compra.

"En el último mes, las búsquedas de este tipo de productos crecieron 21%, impulsadas por la posibilidad de acceder a ahorros de hasta un 30% en comparación con la compra de servicios por separado, además de simplificar la planificación del viaje en una sola transacción", señaló Cristi.

Las agencias consultadas detallaron que aún quedan algunos asientos disponibles en destinos como Río, Aruba y Punta Cana y mencionaron que este año la industria incrementó la oferta a través de la incorporación de vuelos especiales y charters directos, lo que amplió las alternativas para los viajeros en una fecha que, tradicionalmente, es la única del año en la que la demanda suele superar a la oferta.

“Nos van quedando pocos asientos, unos 30 lugares a Brasil y unos 20 al Caribe, que esperamos que se agoten en estas dos semanas que faltan y que de venderse estaríamos en una semana récord en cantidad de cupos y de asientos en chárter desde que tenemos registro. Hay que ver cómo cierra esta recta final, pero se perfila como una buena Semana de Turismo”, indicó Andrés Gil desde TocToc.

En cuanto a la diferencia de precios, Rosales detalló que viajar en otras fechas puede implicar un ahorro de hasta 30%. Sin embargo, a pesar de esta brecha, la Semana de Turismo se mantiene como uno de los momentos preferidos para viajar al exterior debido a las razones expuestas anteriormente y al ahorro de tiempo que implican las conexiones directas que existen en este momento del año, explicó.

¿Y el turismo interno?

Con respecto al plano doméstico, desde Despegar destacaron un crecimiento significativo en la intención de viaje dentro de Uruguay y detallaron que las búsquedas hacia destinos dentro de Uruguay aumentaron 148% frente al último mes. En este marco, Maldonado, Salto, Colonia del Sacramento, Termas del Arapey y Punta del Este figuran entre los lugares más elegidos.