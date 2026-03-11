Barcelona de Guayaquil dio el batacazo en Brasil y eliminó a Botafogo de la Copa Libertadores: el uruguayo Mateo Ponte fue sustituido en el primer tiempo

Los jugadores de Barcelona celebran su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores

El Barcelona de Guayaquil sorprendió en Brasil al eliminar al Botafogo de la fase de grupos de la Copa Libertadores , ganándole 1-0 de visitante para llevarse su serie de la tercera fase previa por 2-1.

El conjunto ecuatoriano, que tuvo al uruguayo Sergio Núñez en el banco de suplentes, pegó rápido en el partido . A los 8 minutos Joao Rojas envió un centro desde la banda izquierda que el ex Peñarol Héctor Villalba bajó de pecho a su compatriota Tomás Martínez . Este jugó la pelota a la medialuna y allí apareció Milton Céliz, que con un zurdazo de primera puso el 1-0.

Botafogo intentó encontrar el empate de todas las formas, y una de las víctimas fue el lateral uruguayo Mateo Ponte , que el DT argentino Martín Anselmi puso como zaguero . A los 34 minutos el futbolista fue sustituido por el delantero argentino Joaquín Correa.

¡EL GOL QUE PUEDE VALER LA CLASIFICACIÓN! Conexión argentina, centro de Tomás Fernández y definición de Milton Céliz para el 1-0 de Barcelona de Guayaquil ante Botafogo. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6WhpYIK45K

El equipo brasileño tuvo cerca del 80% de la posesión y más de 20 remates , pero los disparos que tuvieron dirección de arco encontraron a un firme José Contreras . Barcelona se plantó en su cancha con un bloque bajo y una línea de cinco defensas desde muy temprano en el partido y resistió.

Con esta victoria, Barcelona se metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores y mandó a la Copa Sudamericana a Botafogo, que tuvo al uruguayo Lucas Villalba en el banco de suplentes.

Se definen otros dos clasificados a la Copa Libertadores este miércoles

Este miércoles por la noche se jugarán los partidos de vuelta de otras dos series de la tercera fase previa de la Libertadores.

A las 19:00 Sporting Cristal de Perú recibirá a Carabobo de Venezuela en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. El conjunto locatario ganó 1-0 de visitante en el encuentro de ida.

Luego, a las 21:30, Deportes Tolima de Colombia y O'Higgins de Chile se enfrentarán en el Estadio Manuel Murillo de Ibagué. Los chilenos ganaron 1-0 en su casa en el primer partido.

La última de las cuatro series previas se jugará el jueves, entre Independiente de Medellín y Juventud de Las Piedras. Colombianos y uruguayos empataron 1-1 en la ida en Montevideo y definirán todo en el Atanasio Girardot, desde las 21:30.