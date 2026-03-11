Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Barcelona de Guayaquil dio el batacazo en Brasil y eliminó a Botafogo de la Copa Libertadores: el uruguayo Mateo Ponte fue sustituido en el primer tiempo

El uruguayo Sergio Núñez estuvo en el banco del Barcelona, mientras que Lucas Villalba tampoco ingresó para Botafogo

11 de marzo 2026 - 7:58hs
Los jugadores de Barcelona celebran su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores

Los jugadores de Barcelona celebran su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores

Foto: EFE

El Barcelona de Guayaquil sorprendió en Brasil al eliminar al Botafogo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, ganándole 1-0 de visitante para llevarse su serie de la tercera fase previa por 2-1.

El conjunto ecuatoriano, que tuvo al uruguayo Sergio Núñez en el banco de suplentes, pegó rápido en el partido. A los 8 minutos Joao Rojas envió un centro desde la banda izquierda que el ex Peñarol Héctor Villalba bajó de pecho a su compatriota Tomás Martínez. Este jugó la pelota a la medialuna y allí apareció Milton Céliz, que con un zurdazo de primera puso el 1-0.

Embed

Botafogo intentó encontrar el empate de todas las formas, y una de las víctimas fue el lateral uruguayo Mateo Ponte, que el DT argentino Martín Anselmi puso como zaguero. A los 34 minutos el futbolista fue sustituido por el delantero argentino Joaquín Correa.

El equipo brasileño tuvo cerca del 80% de la posesión y más de 20 remates, pero los disparos que tuvieron dirección de arco encontraron a un firme José Contreras. Barcelona se plantó en su cancha con un bloque bajo y una línea de cinco defensas desde muy temprano en el partido y resistió.

Nacional y Santiago Wanderers antes de salir a la cancha en Quito
LIBERTADORES SUB 20

Nacional perdió 2-0 con Santiago Wanderers en su debut por la Copa Libertadores sub 20 de Ecuador

Bruno Larregui
TERCERA RONDA

Juventud 1-1 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con un gran segundo tiempo, el pedrense empató y dejó la llave abierta para la revancha

Con esta victoria, Barcelona se metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores y mandó a la Copa Sudamericana a Botafogo, que tuvo al uruguayo Lucas Villalba en el banco de suplentes.

Se definen otros dos clasificados a la Copa Libertadores este miércoles

Este miércoles por la noche se jugarán los partidos de vuelta de otras dos series de la tercera fase previa de la Libertadores.

A las 19:00 Sporting Cristal de Perú recibirá a Carabobo de Venezuela en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. El conjunto locatario ganó 1-0 de visitante en el encuentro de ida.

Luego, a las 21:30, Deportes Tolima de Colombia y O'Higgins de Chile se enfrentarán en el Estadio Manuel Murillo de Ibagué. Los chilenos ganaron 1-0 en su casa en el primer partido.

La última de las cuatro series previas se jugará el jueves, entre Independiente de Medellín y Juventud de Las Piedras. Colombianos y uruguayos empataron 1-1 en la ida en Montevideo y definirán todo en el Atanasio Girardot, desde las 21:30.

Temas:

Copa Libertadores Barcelona de Guayaquil Botafogo Mateo Ponte Brasil Lucas Villalba

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

La nueva versión de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya: Muslera, Canobbio, y la ausencia de futbolistas de la liga local en la fecha FIFA de marzo

Maximiliano Gómez
APERTURA

La razón por la cual Nacional enfrentará a Wanderers el viernes y no el sábado por el Torneo Apertura

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas
DERECHOS DE TV

Fallo de la Comisión de Defensa de la Competencia: AUF y Tenfield celebran el resultado del primer estudio del contrato de los derechos de TV

Festejo de Federico Valverde con Real Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

La sugestiva prohibición de Real Madrid de Federico Valverde a sus hinchas para el partido ante Manchester City por la Champions League

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos