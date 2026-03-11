Barcelona de Guayaquil dio el batacazo en Brasil y eliminó a Botafogo de la Copa Libertadores: el uruguayo Mateo Ponte fue sustituido en el primer tiempo

El Barcelona de Guayaquil sorprendió en Brasil al eliminar al Botafogo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, ganándole 1-0 de visitante para llevarse su serie de la tercera fase previa por 2-1.
El conjunto ecuatoriano, que tuvo al uruguayo Sergio Núñez en el banco de suplentes, pegó rápido en el partido. A los 8 minutos Joao Rojas envió un centro desde la banda izquierda que el ex Peñarol Héctor Villalba bajó de pecho a su compatriota Tomás Martínez. Este jugó la pelota a la medialuna y allí apareció Milton Céliz, que con un zurdazo de primera puso el 1-0.
Botafogo intentó encontrar el empate de todas las formas, y una de las víctimas fue el lateral uruguayo Mateo Ponte, que el DT argentino Martín Anselmi puso como zaguero. A los 34 minutos el futbolista fue sustituido por el delantero argentino Joaquín Correa.
El equipo brasileño tuvo cerca del 80% de la posesión y más de 20 remates, pero los disparos que tuvieron dirección de arco encontraron a un firme José Contreras. Barcelona se plantó en su cancha con un bloque bajo y una línea de cinco defensas desde muy temprano en el partido y resistió.
Con esta victoria, Barcelona se metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores y mandó a la Copa Sudamericana a Botafogo, que tuvo al uruguayo Lucas Villalba en el banco de suplentes.
Se definen otros dos clasificados a la Copa Libertadores este miércoles
Este miércoles por la noche se jugarán los partidos de vuelta de otras dos series de la tercera fase previa de la Libertadores.
A las 19:00 Sporting Cristal de Perú recibirá a Carabobo de Venezuela en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. El conjunto locatario ganó 1-0 de visitante en el encuentro de ida.
Luego, a las 21:30, Deportes Tolima de Colombia y O'Higgins de Chile se enfrentarán en el Estadio Manuel Murillo de Ibagué. Los chilenos ganaron 1-0 en su casa en el primer partido.
La última de las cuatro series previas se jugará el jueves, entre Independiente de Medellín y Juventud de Las Piedras. Colombianos y uruguayos empataron 1-1 en la ida en Montevideo y definirán todo en el Atanasio Girardot, desde las 21:30.