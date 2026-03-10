Nacional perdió 2-0 con Santiago Wanderers en su debut por la Copa Libertadores sub 20 de Ecuador

Nacional y Santiago Wanderers antes de salir a la cancha en Quito

Nacional cayó por 2-0 con Santiago Wanderers de Chile en su debut por la Copa Libertadores sub 20 que se disputa en la altura de Quito, Ecuador.

El tricolor comenzó mejor el partido, disputado en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, con un disparo lejano de Jonathan Dalmas que advirtió a la defensa rival y una chilena de Luciano Rodríguez dentro del área que pasó rozando el palo.

Santiago Wanderers, que para esta copa se reforzó con varios jugadores del primer equipo (Nacional solo llevó a Luciano González ), comenzó a crecer en el campo de juego gracias a Lucas Aveldaño, Cristóbal Ponce y Vicente Vargas.

En los mejores momentos del equipo chileno creció la figura del arquero uruguayo Felipe Bianchi , que tuvo varias atajadas durante todo el partido.

Los chilenos abrieron la cuenta al minuto 34. Un córner lanzado por Alexander Dubó terminó en la cabeza del zaguero Cristopher Venezuela, que venció en el duelo aéreo a Lautaro García y Juan Ignacio Codina para poner el 1-0.

Diez minutos después el panorama empeoró para el tricolor. Luego de una falta que recibió Nacional cerca de su medialuna, y que el árbitro español Mateo Busquets ya había pitado, Luciano Montaos siguió peleando la pelota con Ponce, que lo agarró de la camiseta.

El 10 tricolor reaccionó y lo pechó, y su rival se tiró al suelo acusando un golpe en la cara inexistente, pero los árbitros interpretaron que el uruguayo cometió una agresión y lo expulsaron.

Con todo un segundo tiempo por delante a 2.800 metros a nivel del mar y un hombre de menos, el DT tricolor Santiago Espasandín fijó a la línea de cuatro y dos volantes en zona defensiva y fue a buscar el empate con contras.

El conjunto chileno tuvo la gran mayoría de las chances, salvo por un cabezazo de Pavel Núñez que se fue lejos y algún disparo lejano sin peligro, pero Nacional aguantó en partido hasta los minutos finales gracias a las intervenciones de Bianchi.

Finalmente, al minuto 90 Juan Diego Pinto le cometió un penal a Nicolás Carvacho dentro del área, en una jugada en la que todo el tricolor quedó pidiendo offside tras un córner, y Aveldaño se encargó de colocar el 2-0 desde la pena máxima.

Nacional volverá a jugar por la Libertadores sub 20 este próximo jueves a las 19:00 contra Liga de Quito, el local, que en la primera fecha empató 1-1 con Belgrano de Córdoba.