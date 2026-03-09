Nacional tomó medidas tras la filtración de un acta no aprobada de su directiva que habla de la firma de contratos de los derechos de TV

La directiva de Nacional resolvió tomar distintas medidas luego de la filtración de un acta no aprobada de este organismo, en un fragmento que habla sobre la firma de los contratos de los derechos de televisión del fútbol uruguayo .

La sección de esta acta fue filtrada este sábado por el periodista Eduardo Preve. En esta se indica que el dirigente Javier Gomensoro habló sobre el fallo del Ministerio de Economía que aplicó una serie de medidas preventivas a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras detectar riesgos verosímiles de afectación a la competencia y al bienestar del consumidor en el proceso de la licitación de los derechos de TV del fútbol.

De acuerdo al acta filtrada, Gomensoro dijo que el fallo "es malo para mantener la libre competencia entre el streaming y el cable". "Lo más importante a su criterio es dejar la libre competencia entre el streaming y el cable y que no regulen como la tecnología podría interferir", se lee. José Decurnex explicó, por su parte, afirmó que el falló determina "la discusión que ya venía de hace tiempo, que es la división de los lotes entre el cable y el streaming", algo en lo que Gomensoro concordó.

Por último, el documento indica que Vairo comunicó que ese día iba a haber una reunión en la que esperaba que se firmaran los contratos . Luego, indica: "Los directivos intercambian sobre solicitudes de DirecTV sobre condiciones de salida del contrato . Se expresa preocupación sobre la situación actual de las cosas".

NACIONAL Ricardo Vairo respondió a la filtración de un acta no aprobada de la directiva de Nacional sobre la firma de contratos de los derechos de TV: "Un hecho grave"

Horas después, Ricardo Vairo habló sobre la filtración a través de su cuenta de X. El presidente tricolor criticó que "la filtración de un borrador de acta de Directiva que aún no está aprobado y que está sujeto a modificaciones es un hecho grave e inadmisible", y adelantó que el club iba a iniciar "acciones para identificar al o los responsables y aplicar las sanciones correspondientes".

Este lunes la directiva tricolor se reunió con dos temas en la mesa. Uno de ellos fue la continuidad del entrenador Jadson Viera, que fue respaldado por los dirigentes tras la derrota ante Juventud de Las Piedras. El otro tema fue la filtración del acta.

En una rueda de prensa realizada tras la reunión, Vairo afirmó que la directiva resolvió tres medidas por esta situación. La primera es "implementar algunos sistemas para rastrear la información que sale del club".

Luego, el mandatario tricolor indicó que el club inició "una investigación privada particular para saber de dónde ha salido" esta filtración. "Sabemos que puede haber salido de alguno que recibió el mail, pero también hoy la tecnología permite que se pueda hackear", detalló.

A ello se suma que Nacional ya había resuelto la formación de una Comisión de Ética para tratar distintos temas vinculados a esta área del club y sus socios. Estará integrada por Hernán Navascues, Diego Moreno y Pablo Durán, y la directiva les solicitó un informe sobre esta irregularidad.