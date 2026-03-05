Dólar
AUF espera US$ 10.500.000 por derechos de TV que repartirá entre los clubes profesionales

La AUF pagará a los clubes las cuotas de enero y febrero por los nuevos derechos de TV del fútbol uruguayo

5 de marzo 2026 - 19:39hs
Martín Risso, abogado externo que asesora a la AUF en derechos de televisión, e Ignacio Alonso, previo al viaje de la selección uruguaya

FOTO: Leonardo Carreño / FocoUy

En el nuevo mundo de los derechos comerciales del fútbol uruguayo de US$ 67.500.000 por año (tres veces más de lo que percibió hasta diciembre 2025), la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) deber recibir antes del próximo martes el pago de las dos primeras cuotas, tras los contratos suscritos el pasado lunes.

Entre la noche del lunes y el mediodía del martes la AUF firmó todos los documentos con el consorcio Torneos-Directv para el cable y TV abierta; Tenfield para streaming, publicidad y merchandising, producción comercial y producción audiovisual; el consorcio Antel-Team Click con los derechos para el exterior y Mediapro para el mercado de apuestas.

De todas formas, lo que ocurre con el lote 6 no afecta al fútbol profesional y apenas ingrese el dinero (cinco días después de firmar el contrato, como establecía el llamado a licitación, eso será el martes como plazo máximo) la AUF procederá a repartir US$ 10.500.000 correspondientes a los pagos de enero y febrero.

A ese monto deben descontar los US$ 520 mil que genera cada 30 días la producción audiovisual y comercial, (más de US$ 1.000.000 en dos meses de contrato) por los nuevos acuerdos comerciales, que la AUF deberá pagar a Tenfield.

Tras cobrar estas dos primeras cuotas, la AUF entregará dinero a cuenta a los clubes, que ajustará cuando en los próximos días el consejo de fútbol profesional vote la forma en que repartirán el dinero de los nuevos derechos comerciales para el período 2026-2029.

Las empresas que adquirieron los derechos comerciales del fútbol uruguayo deben realizar pagos mensuales a la AUF.

