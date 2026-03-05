Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Gobierno fijó precios para visitar faros en Uruguay: recuadado será para gastos de funcionamiento e iluminación

El precio del ticket será el "equivalente a ocho Unidades Indexadas" al valor de cada 1° de enero del año corriente

5 de marzo 2026 - 20:12hs
faro

El gobierno de Yamandú Orsi fijó el precio del ticket para poder visitar unos 10 faros en Uruguay, entre ellos el de Cabo Polonio, Cabo de Santa María, Punta de José Ignacio, Punta del Este, Isla de Lobos, Isla de Flores, Isla de Farallón, Punta Brava, Cerro de Montevideo y Ciudad de Colonia.

Hasta este decreto del pasado martes, el Poder Ejecutivo no había "fijado parámetros para la determinación de los precios de los tickets por visita a los faros".

El decreto firmado por Orsi y algunos ministros expresa que "el precio del ticket" se cobrará "por persona" y será el "equivalente a ocho Unidades Indexadas" al valor del 1° de enero pasado y cada año se actualizará al valor al 1° de enero del corriente.

Esto quiere decir que hasta el primer día de 2027, el precio para entrar a estos faros será de $ 50 por persona. Esto debido a que el decreto también establece que estos valores serán "redondeados en un importe múltiplo de cinco", según el decreto ya en funcionamiento.

A su vez, "podrán exonerar el pago del citado precio aquellos Centros e Institutos de Estudios que realicen una solicitud previa al Comando General de la Armada", sentenció el decreto también firmado por la ministra de Defensa Sandra Lazo y el ministro de Economía Gabriel Oddone.

"Los importes recaudados por tal concepto constituyen recursos con afectación especial, los que serán depositados en su totalidad en la Cuenta Única Nacional y se destinarán para uso exclusivo en gastos de funcionamiento e inversiones del Servicio de Iluminación y Balizamiento de la Armada Nacional", agregó la reglamentación también firmada por el ministro de Educación José Carlos Mahía y por el ministro de Turismo Pablo Menoni.

FUENTE: armada

