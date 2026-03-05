Estafa con compras web en el exterior: hizo más de 400 en un año, trajo ropa y zapatos de marca y lo condenaron

En el último año y medio se produjo un fuerte crecimiento de las compras web en el exterior . La principal causa fue la consolidación en el país de la tienda Temu que rápidamente captó la atención de los usuarios. Pero el uso de la franquicia de encomiendas internacionales exentas de impuestos también dio lugar a estafas y delitos de contrabando .

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó este miércoles que había sido notificada de una sentencia dictada por la Justicia a una persona que manipuló cédulas de identidad ajenas para ampararse en los beneficios del régimen de encomiendas .

La investigación efectuada detectó que la maniobra se detectó entre octubre de 2024 y setiembre del año pasado con más de 400 compras web en el exterior . La DNA señaló que la persona compró durante ese tiempo “prendas de vestir y calzado de reconocidas marcas, burlando el pago de impuestos que gravan las importaciones, para lo cual se valía del uso ilegítimo de cédulas de identidad de terceros” que se usaban sistemáticamente para acceder a la franquicia.

Actualmente, el régimen de encomiendas permite tres compras al año que no pueden exceder, por vez, los US$ 200 y los 20 kilos. Si las operaciones cumplen con esos requisitos quedan exentas del pago de tributos por importación . Por tanto, para realizar la estafa se debieron utilizar unos 130 documentos de identidad diferentes .

pexels-kampus-compra por internet.jpeg

La Aduana indicó que los productos, luego de llegar al país, eran comercializados a través de redes sociales. Tras ser descubierta, la persona fue condenada en calidad de autor penalmente responsable de un delito continuado de contrabando en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa.

La pena fue de 8 meses de prisión que fue sustituida por libertad a prueba, prestación de trabajos comunitarios, la obligación de presentarse en una seccional policial una vez por semana y la fijación de domicilio con prohibición de salida del país.

Más allá de este caso, la DNA recordó que investiga diferentes maniobras vinculadas al uso indebido de cédulas de identidad de terceros para ampararse al régimen de encomiendas internacionales. Añadió que fueron identificadas diferentes personas que manipulan documentos de identidad para ingresar mercadería al país sin el pago de impuestos. Las denuncias penales correspondientes fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación.

Récord de compras web en enero

En el primer mes del año se efectuaron 239.726 compras web en el exterior, con un aumento interanual de 95%. La cantidad se convirtió en el récord de envíos mensuales desde que existe el régimen de encomiendas hace más de una década. En promedio se realizaron 7.733 operaciones diarias. La explicación más probable del incremento es que en enero se renueva la franquicia que permite hasta tres compras anuales.

Las mayores compras fueron de vestimenta y manufacturas textiles, seguidas por juguetes, juegos y artículos recreo; máquinas y aparatos; muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración) y relojes y sus partes. También llegaron sombreros y paraguas; instrumentos musicales (incluye partes y accesorios); libros, revistas y material editorial y videojuegos y consolas.

TEMU Foto: Gastón Britos / FocoUy

Durante el año pasado llegaron 1.983.831 de paquetes desde el exterior con una suba de 108% en relación con 2024. El anterior récord se había verificado en diciembre con 202.360 transacciones.

Ahora, los usuarios aguardan por el cambio en el régimen de encomiendas internacionales que el gobierno incluyó en el Presupuesto. El texto plantea que los productos que ingresen por esa vía tendrán un tope anual de US$ 800 (en vez de los US$ 600 actuales) y podrán repartirse en tres operaciones al año, sin un máximo por vez. De esa manera, las compras web en el exterior continuarán sin pagar aranceles de importación, pero deberán abonar IVA.

El documento expresa en otro pasaje que el tributo no se aplicará en caso de que existan acuerdos comerciales internacionales con condiciones específicas sobre compras en el exterior. Ese es el caso de Estados Unidos con el que Uruguay tiene firmado un Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión (TIFA). Por tanto, el pago de IVA corresponderá a la mercadería adquirida en China a través de Temu.

La estimación es que el nuevo esquema de compras web en el exterior comenzaría a aplicarse a partir del 1º de mayo.