"Viola directamente los principios de igualdad soberana": FA pide tratar como "grave y urgente" el bloqueo de combustible de EEUU a Cuba

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) expresó su " profunda preocupación y rechazo" ante la orden ejecutiva de Estados Unidos que impone un bloqueo de combustible a Cuba , una medida que, según señalan los legisladores de izquierda, viola el derecho internacional y pone en riesgo servicios esenciales como la generación de electricidad, la producción de alimentos y la distribución de agua potable.

En la moción de declaración, presentada el 18 de febrero, los legisladores destacan que el bloqueo de 33 años tiene consecuencias graves no solo para Cuba, sino también para toda la región . De acuerdo con la moción, este acto provocará serias y previsibles consecuencias humanitarias , afectando a sectores claves de la vida cotidiana en Cuba.

El texto, al que accedió El Observador, también menciona que expertos independientes de las Naciones Unidas han caracterizado la situación como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de los Estados Unidos, argumentando que no solo daña a Cuba, sino que también afecta a la seguridad internacional .

" Acusar al país de apoyar a 'grupos terroristas transnacionales' carece de credibilidad y parece estar diseñado para justificar el uso de poderes extraordinarios y coercitivos ", denuncia la misiva.

En el comunicado, se subraya que Uruguay, junto a América Latina y el Caribe, ha sido consistente en su postura contra el bloqueo. Los senadores frenteamplistas reafirman que esta acción va en contra de la norma internacional y la autodeterminación de los pueblos.

Se destaca, además, que desde 1992, Uruguay ha reiterado su posición en foros internacionales, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, en defensa de Cuba. La moción también solicita la exclusión de Cuba de la lista de países que Estados Unidos considera como "terroristas", por lo que solicita que el país caribeño sea tratado de acuerdo a las normativas internacionales y con respeto a su soberanía.

"Esta orden ejecutiva estadounidense, cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, viola directamente los principios de igualdad soberana, no intervención y autodeterminación de los pueblos, la libertad de comercio y de navegación, pilares esenciales de un orden internacional equitativo, además de desconocer la normativa internacional que rige el comercio intencional, incluida la Organización Mundial del Comercio (OMC)", apunta.

"Se pueden tener grandes diferencias con una forma de gobierno, pero no se puede justificar la adopción de medidas coercitivas unilaterales de alcance extraterritorial, que terminan funcionando como un castigo colectivo contra el pueblo que se supone se pretende ayudar", se lee en el comunicado, reafirmando la postura de Uruguay de buscar soluciones basadas en el respeto mutuo en el ámbito internacional.

La moción, firmada por diversos legisladores, reitera su oposición a los métodos que contravienen el derecho internacional.

