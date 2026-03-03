Mario Bergara: "No se puede hablar de túnel en 18 de julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo que la comuna tendrá en cuenta la opinión de la sociedad, de los comerciantes y de la academia para definir el proyecto de reforma del transporte metropolitano y advirtió: "No se puede hablar de túnel en 18 de julio , no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel".

El intendente habló con la prensa luego de presentarle a los ediles de todos los partidos cinco proyectos por un costo de US$ 300 millones que se obtendrán a través de préstamos y que incluyen obras en vereda, limpieza, saneamiento y recuperación de la Ciudad Vieja.

"No trajimos planes cerrados, trajimos propuestas. La intendencia tiene un endeudamiento muy bajo o sea que este emprendimiento lejos esta de comprometer su estabilidad financiera. Son cosas que todos en campaña electoral prometimos y queremos que nos planteen cambios y sugerencias para hacer los mejores proyectos posibles. Nos planteamos un plazo de tres semanas para recibir los comentarios. Habrá un ámbito integrado por ediles y el ejecutivo comunal para el seguimiento y la rendición de cuentas de estos emprendimientos, con el objetivo de garantizar la transparencia", agregó el intendente.

"Porque el proyecto de transporte metropolitano es mucho más que la discusión de si hay o no hay túnel en 18 de julio. Es algo que esta en una etapa de intercambio y espero que en un plazo breve el gobierno nacional y las intendencias metropolitanas le demos forma final. Estamos en un plano de intercambio con el gobierno y no vamos a dar esa discusión por los medios porque sería un deslealtad institucional. Además no se puede hablar del túnel de 18 de julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel, lo cual conversar sobre cosas que 'a lo mejor' o 'en una de esas'... no tiene mayor sentido. Esto no es túnel sí o túnel no, estamos hablando de un proyecto de movilidad metropolitana en donde el túnel es una parte menor del proyecto, estamos hablando de corredores que llegan al Pinar y a Zonamérica", dijo.

Bergara sostuvo que para tomar las decisiones finales sobre el proyecto se tendrán en cuenta "todas las opiniones, sean de la sociedad, de los comerciantes o de la academia, porque esta es una decisión técnica pero también tiene que tomar en cuenta los negocios, y es una decisión de carácter político".

"Los tiempos son cortos, no hay una fecha limite, pero tal como lo dijo en la estupenda presentación el presidente Orso en el Parlamento la idea es empezar el año próximo con el proyecto que se defina, y debe hacerse rápidamente porque después se viene la conformación de un proyecto ejecutivo que es enorme, que es complejo, y después está todo el proceso de licitaciones. Por lo tanto, los tiempos son cortos para poder cumplir con lo planteado por el presidente de comenzar obras el año próximo año", dijo Bergara. En su balance ante la Asamblea General, el presidente Orsi también señaló que está previsto las obras finalicen en el correr de 2029