A 100 días del inicio del torneo, la FIFA presentó el póster oficial del Mundial 2026
La cuenta atrás sigue avanzando y quedan poco más de tres meses para el inicio de la Copa del Mundo
3 de marzo 2026 - 16:08hs
La FIFA presentó este martes el póster oficial del Mundial 2026 con motivo de los 100 días que restan para el inicio del torneo, un diseño tipo collage con elementos identificativos de los tres países anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, que reserva su parte central a la silueta de un futbolista.
"El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia", dijo en un comunicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Con tonos rojos (Canadá), azules (Estados Unidos) y verdes (México), la obra nació de la colaboración de artistas de los tres Estados: el canadiense Carson Ting, la mexicana Minerva GM y el estadounidense Hank Willis Thomas.
Los detalles del poster oficial del Mundial 2026
El póster contiene referencias culturales de los tres países. En el caso de México muestra un águila -animal que aparece en el escudo nacional del país-, flores de cempasúchil, una trompeta, una maraca y un sombrero mariachi.