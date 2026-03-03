Derechos de TV: vuelve a escena la Comisión de Defensa de la Competencia para dar el veredicto final sobre los contratos que firmó la AUF

El alivio que le brindó a los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) suscribir este martes los acuerdos comerciales por los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo con Tenfield, Torneos/Directv, Antel/Team Click y Mediapro abrirá un paréntesis en los próximos 10 días cuando ingrese nuevamente a escena la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) .

El órgano de contralor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el último filtro que tiene este proceso que la AUF inició el 4 de julio, cuando no aceptó la oferta de Tenfield (en la negociación directa con la empresa, para extender su vínculo comercial con la AUF por cuatro años) y decidió recorrer el camino de la licitación en busca de mejorar la recaudación por los derechos de TV de sus productos.

Coprodec será la encargada de dar el veredicto final sobre los textos de los acuerdos que fueron rubricados en la AUF y que inician la era del fútbol uruguayo de los US$ 67.500.000 (monto que ingresará por año entre 2026 y 2029).

El pasado jueves Coprodec adoptó medidas preventivas contra la AUF en el marco de la denuncia anónima presentada el 13 de febrero por presuntas prácticas anticompetitivas vinculadas al pliego de licitación de los derechos de TV.

En ese momento la Comisión no se pronunció sobre el fondo del asunto, pero entendió que existían riesgos verosímiles de afectación a la competencia y al bienestar del consumidor, por lo que dictó una serie de instrucciones preventivas, particulares y obligatorias que la AUF debía cumplir en la fase contractual.

Según pudo conocer Referí, los abogados que trabajaron sobre los textos de los contratos realizaron ajustes y el viernes enviaron a todas las empresas la redacción final para firmar los acuerdos, al tiempo que las convocaron para rubricarlos este lunes 2 de marzo en la sede de la AUF. Eso terminó ocurriendo entre la noche del lunes y el mediodía del martes, excepto el sublote 6.

Uno de los puntos más sensibles señalados en la resolución fue que, según documentación aportada, la AUF habría pretendido condicionar la venta a sublicenciatarios (en ese caso se refería a AntelTV) fijando un precio mínimo de venta al consumidor final de $ 2.100.

El otro es la obligatoriedad de comprar el servicio del cable para aquellas empresas que pretendan adquirir el streaming.

También la AUF pretendía incluir en los contratos una comisión reguladora, que tendría un control sobre todas las negociaciones que realizan los licenciatarios.

Todo esto fue incluido en los primeros textos de contratos que la AUF envío a las empresas, pero que luego fueron ajustados.

De todas formas, según recogió el fallo de Coprodec al que accedió Referí, los documentos que estudiaron configuran un “esquema integral de restricciones” que podría:

Reducir o eliminar la competencia en la comercialización de los derechos audiovisuales.

Impactar en los precios finales al consumidor.

Limitar la innovación y la competencia entre plataformas (TV abierta, cable y streaming).

Entre los puntos señalados se incluyeron que puede ocurrir como consecuencia de:

Fijación de precios mínimos de reventa.

Prohibición de exclusividades y ofertas diferenciadas.

Obligación de contratar con todo demandante.

Controles sobre contratos y precios "aguas abajo".

Segmentación tecnológica.

Empaquetamientos obligatorios entre plataformas.

Tras recibir esta comunicación, la AUF rechazó “categóricamente” la existencia de prácticas anticompetitivas, abuso de posición dominante o fijación ilícita de precios, y siguió adelante con el proceso para firmar los contratos, como terminó ocurriendo este martes.

En los próximos 10 días la Coprodec recibirá los documentos finales y revisará los textos, con la posibilidad de realizar ajustes o correcciones si así lo entendiera.

De todas formas, los contratos ya están en vigencia y la AUF recibirá en los próximos cinco días los pagos de enero y febrero que ascienden a US$ 10.500.000.

¿Quiénes deciden en la Coprodec?

El fallo de la semana pasada sobre el tema de los derechos de TV del fútbol uruguayo fue firmado por Daniel Ferrés, comisionado de Defensa de la Competencia del MEF, María Amelia De León comisionada de la Promoción y Defensa de la Competencia del MEF y Martín Sequeira, también comisionado de Promoción y Defensa de la Competencia de la misma cartera estatal.