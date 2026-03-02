La particular música que Peñarol le puso al gol contra Nacional para volver a burlarse de Maximiliano Silvera y las 15 chicanas al tradicional rival

La cuenta oficial de Peñarol lució muy activa apenas terminado el clásico que el aurinegro le ganó a Nacional en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Entre domingo y lunes le dedicaron 15 chicanas a los tricolores.

Apenas terminado el partido, que se definió con un gol de Matías Arezo , Peñarol se acordó de la frase de Lucas Rodríguez , volante de Nacional, posterior al triunfo 1-0 contra Progreso en Durazno, la fecha previa al clásico.

"No no no creo nooo no creo el estilo de Peñarol tampoco es mucho jugar. Pero bueno vamos a ver", escribieron textualmente.

El posteo fue acompañado de una foto de Arezo y Washington Aguerre riéndose.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 17.48.29

A nivel de campo, luego de consumado el triunfo, Arezo manifestó su molestia por esos dichos aunque no especificó a quién se refería y tampoco se lo preguntaron.

"Si ya te gané 200 y ahora voy y te gano otra vez: ¿Cuántas veces más grande soy? ¿Alguno sabe la respuesta?", escribieron después.

La referencia es por los 201 clásicos que Peñarol le ganó en la historia a Nacional, según las estadísticas que llevan los aurinegros que contabilizan 188 empates y 184 derrotas.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 17.57.44

Además, cabe recordar que Maximiliano Silvera había escrito en su cuenta de Instagram la frase "200 veces más grande" cuando Peñarol le ganó a Nacional 3-0 e el Torneo Clausura 2025, en el Estadio Campeón del Siglo.

El delantero pasó luego a Nacional y borró ese comentario.

Después subieron un video de los jugadores cantando en los pasillos del Gran Parque Central: "Que nacieron hijos nuestros, hijos nuestros morirán".

"Jajaja no se rían dale, por qué hacen un puzzle?", escribieron así, sin mayúsculas y con un solo signo de interrogación a una foto de Arezo que simulaba ser un rompecabezas.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 18.02.46

"Che, se dieron cuenta dónde empieza la jugada del gol?", volvieron a escribir con nueva falta por ausencia de un signo de interrogación, recordándole a los hinchas que la acción del gol de Arezo inició en una gran quite de Nahuel Herrera sobre Maximiliano Silvera. En ese caso no acompañaron el posteo con foto alguna.

"Hermoso día pa’ estrenarla a aquella", postearon con una foto burlona de la camiseta de Peñarol entre dos remeras blancas colgadas en una cuerda con el Gran Parque Central de fondo.

La referencia al colgado de ropa hace referencia a una vieja foto donde se vio ropa colgada en la Tribuan Scarone y también al hecho de que Nacional estrenó camiseta en el clásico del domingo.

HCXmN3AWoAIiEyF

"Mañana dan sol gente. Salgan con gorro", escribieron después con un gorro piluso amarillo con la inscripción "201 veces más grandes".

HCXojjRXMAEFj3Y

"1º de Marzo recién. Fua", escribieron también el domingo recordando la frase del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, quien vaticinó un "diciembre larguísimo" para Peñarol tras perder con Nacional el clásico de la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2025. Ese triunfo clásico, en el Gran Parque Central, valió la conquista de un Uruguayo a diferencia del clásico del domingo que fue por una cuarta fecha de Apertura.

Otro posteo chicanero fue el del festejo del gol de Matías Arezo con el sonido del final de la película Titanic, primero con la búsqueda de sobrevivientes desde una lancha: "¿Pueden escucharme? ¿Hay alguien aquí con vida? Hola", y luego con la canción de Celine Dion de My heart will go on.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2028287841105584168&partner=&hide_thread=false Con música del titanic todo queda mejor. pic.twitter.com/j5xPLIpSW8 — PEÑAROL (@OficialCAP) March 2, 2026

"NOOO SEAS MALOOO MAXIMILIANO", escribieron en mayúsculas con una foto de Maximiliano Olivera yéndose de la cancha, una vez consumado el triunfo. El defensor tuvo algún gesto hacia la tribuna José María Delgado y se viralizó un video en el que gesticula sacándose lágrimas de los ojos.

HCXya2AbQAAERRp

"Papá por siempre", escribieron después.

HCX2XvwX0AEf9r7

Luego intervinieron una foto de Peñarol posando en el Gran Parque Central con la batiseñal de Batman proyectada al cielo.

En ese caso el posteo recordó al presidente Ignacio Ruglio que el 8 de octubre reaccionó a la solicitud de reunión que Nacional le hizo entonces al presidente de la AUF Ignacio Alonso: “El CNdF le pide reunión a Alonso para hablar de los arbitrajes”, señaló. “Me hace acordar a Gótica y la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado”, agregó.

HCX5iySWcAAGxwJ

Para cerrar el domingo, el CM de Peñarol realizó esta publicación con la imagen de Arezo:

HCX-00VWYAASJ2I

"Les avisaba a donde iba a ir e igual no se la podían sacar", escribieron este lunes con una foto de Eric Remedi que según Referí fue el mejor jugador del clásico.

"Acá se gana -y empata- más de lo que se pierde", dijeron en una tercera referencia a los 201 clásicos ganados. Según Nacional, las estadísticas clásicas son: 176 triunfos de Peñarol, 174 empates y 169 victorias para los tricolores.

HCaPNyUXMAAyIRi

Posteriormente subieron el gol de Matías Arezo con una particular música de fondo: La Fuerza del Engaño, de Marcela Morelo, pero en la versión plena de Enzo y la sub 21.

Cuando la canción dice: "Pudo más la fuerza del engaño", Herrera le saca la pelota a Silvera, cuando Arezo anota se escucha: "¿Qué es eso de andar dejando, corazones rotos?" y cuando el tema dice "del amor, amor no sabés nada", se le hace un primerísimo plano a Maxi Silvera que ya había sido objeto de chicanas tras el clásico que Peñarol le ganó a Nacional por penales en la Supercopa Uruguaya.

Después de aquellas publicaciones, el entrenador de Peñarol Diego Aguirre declaró a Referí que no compartía ese proceder por parte del club: "No me gusta cómo se maneja todo hoy, no lo comparto, soy de otra época".