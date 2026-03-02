La particular música que Peñarol le puso al gol contra Nacional para volver a burlarse de Maximiliano Silvera y las 15 chicanas al tradicional rival
Tras ganarle 1-0 el clásico a Nacional en el Gran Parque Central, por una cuarta fecha de Torneo Apertura, Peñarol desató una catarata de chicanas contra su tradicional rival y volvió a la carga contra Maximiliano Silvera
2 de marzo 2026 - 19:04hs
Video: @OficialCAP
La cuenta oficial de Peñarol lució muy activa apenas terminado el clásico que el aurinegro le ganó a Nacional en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Entre domingo y lunes le dedicaron 15 chicanas a los tricolores.
"Si ya te gané 200 y ahora voy y te gano otra vez: ¿Cuántas veces más grande soy? ¿Alguno sabe la respuesta?", escribieron después.
La referencia es por los 201 clásicos que Peñarol le ganó en la historia a Nacional, según las estadísticas que llevan los aurinegros que contabilizan 188 empates y 184 derrotas.
Además, cabe recordar que Maximiliano Silvera había escrito en su cuenta de Instagram la frase "200 veces más grande" cuando Peñarol le ganó a Nacional 3-0 e el Torneo Clausura 2025, en el Estadio Campeón del Siglo.
"Jajaja no se rían dale, por qué hacen un puzzle?", escribieron así, sin mayúsculas y con un solo signo de interrogación a una foto de Arezo que simulaba ser un rompecabezas.
"Che, se dieron cuenta dónde empieza la jugada del gol?", volvieron a escribir con nueva falta por ausencia de un signo de interrogación, recordándole a los hinchas que la acción del gol de Arezo inició en una gran quite de Nahuel Herrera sobre Maximiliano Silvera. En ese caso no acompañaron el posteo con foto alguna.
"Hermoso día pa’ estrenarla a aquella", postearon con una foto burlona de la camiseta de Peñarol entre dos remeras blancas colgadas en una cuerda con el Gran Parque Central de fondo.
"Mañana dan sol gente. Salgan con gorro", escribieron después con un gorro piluso amarillo con la inscripción "201 veces más grandes".
"1º de Marzo recién. Fua", escribieron también el domingo recordando la frase del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, quien vaticinó un "diciembre larguísimo" para Peñarol tras perder con Nacional el clásico de la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2025. Ese triunfo clásico, en el Gran Parque Central, valió la conquista de un Uruguayo a diferencia del clásico del domingo que fue por una cuarta fecha de Apertura.
Otro posteo chicanero fue el del festejo del gol de Matías Arezo con el sonido del final de la película Titanic, primero con la búsqueda de sobrevivientes desde una lancha: "¿Pueden escucharme? ¿Hay alguien aquí con vida? Hola", y luego con la canción de Celine Dion de My heart will go on.
"NOOO SEAS MALOOO MAXIMILIANO", escribieron en mayúsculas con una foto de Maximiliano Olivera yéndose de la cancha, una vez consumado el triunfo. El defensor tuvo algún gesto hacia la tribuna José María Delgado y se viralizó un video en el que gesticula sacándose lágrimas de los ojos.
"Papá por siempre", escribieron después.
Luego intervinieron una foto de Peñarol posando en el Gran Parque Central con la batiseñal de Batman proyectada al cielo.
En ese caso el posteo recordó al presidente Ignacio Ruglio que el 8 de octubre reaccionó a la solicitud de reunión que Nacional le hizo entonces al presidente de la AUF Ignacio Alonso: “El CNdF le pide reunión a Alonso para hablar de los arbitrajes”, señaló. “Me hace acordar a Gótica y la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado”, agregó.
Para cerrar el domingo, el CM de Peñarol realizó esta publicación con la imagen de Arezo:
"Acá se gana -y empata- más de lo que se pierde", dijeron en una tercera referencia a los 201 clásicos ganados. Según Nacional, las estadísticas clásicas son: 176 triunfos de Peñarol, 174 empates y 169 victorias para los tricolores.
Posteriormente subieron el gol de Matías Arezo con una particular música de fondo: La Fuerza del Engaño, de Marcela Morelo, pero en la versión plena de Enzo y la sub 21.
Cuando la canción dice: "Pudo más la fuerza del engaño", Herrera le saca la pelota a Silvera, cuando Arezo anota se escucha: "¿Qué es eso de andar dejando, corazones rotos?" y cuando el tema dice "del amor, amor no sabés nada", se le hace un primerísimo plano a Maxi Silvera que ya había sido objeto de chicanas tras el clásico que Peñarol le ganó a Nacional por penales en la Supercopa Uruguaya.