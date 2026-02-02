Diego Aguirre a Referí sobre las chicanas de Peñarol a Maximiliano Silvera: "No me gusta cómo se maneja todo hoy, no lo comparto, soy de otra época"

Peñarol consiguió el primer título oficial de la temporada 2026 al obtener la Supercopa Uruguaya ante su clásico rival, Nacional. Su técnico, Diego Aguirre , consiguió el título que le faltaba, ya que la obtuvo por primera vez, y este lunes, luego de obtener la copa, dialogó con Referí.

El entrenador carbonero habló de la táctica, de la charla con Maximiliano Silvera antes del partido, de su opinión sobre las chicanas al eterno adversario, de su recuerdo en plena celebración a su ídolo Fernando Morena –quien cumplió años en pleno festejo– y de que no le quedarán “demasiados recuerdos” de este partido.

Sí, porque fue una sorpresa para todos los que estaban en el estadio. Fue un movimiento táctico diferente, fundamentalmente para controlar a la dupla atacante de Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro, y marcarlos tres contra dos

¿Le ganó la batalla táctica a Jadson Viera?

No sé, porque fue muy parejo, fue un planteamiento que entendimos bueno para este partido. Fue muy parejo, el que hiciera el gol ganaba. No hubo goles y ganamos por penales.

¿Qué fue lo mejor de este clásico?

Sin ninguna duda, que ganamos. Después, del resto no me van a quedar demasiados recuerdos, es un clásico para el olvido.

Si voy a algo más, es un comienzo de año donde renovamos la ilusión de todo con los objetivos por delante y es un buen puntapié inicial que nos puede ayudar para tener un gran año como queríamos tener.

¿Qué fue lo que más disfrutó?

El festejo con la gente porque estaba feliz y eso lo disfruté mucho. Más por ellos que por mí.

¿Cómo lo celebró en la intimidad?

Cero festejo. Llegué tarde a casa, me acosté y ya fue. No le dediqué mucho más. Estaba cansadísimo. Ya quedó en el olvido y hay que pensar en lo que viene.

¿Qué le dijo Maximiliano Silvera previo al partido, luego de su pase de Peñarol a Nacional y de todo lo que se habló?

Me vino a saludar como un gesto de amistad o de reconocimiento o agradecimiento, así lo tomé. Me cayó muy bien que me vinera a saludar.

¿Qué le pidió a los jugadores para el alargue, teniendo en cuenta que tenía varias lesiones?

Apelás a todo lo anímico siempre, al estar fuerte de cabeza y sobreponernos a las dificultades. Estaba difícil porque había expulsados y había que correr más, y con varios jugadores lesionados, y llegamos al final con el último suspiro.

¿Qué conclusión sacó de este triunfo clásico?

No sumó mucho ganar, pero hubiera restado mucho perder.

¿No sumó mucho?

No, para mí no. Fue positivo, pero tampoco para un festejo desmesurado. Pero quiero que quede claro que hubiera sido muy negativo perder.

Sebastián Britos se puede ir ganando un lugar como titular en el arco de seguir atajando en buen nivel, teniendo en cuenta las suspensiones de Washington Aguerre en lo local y en los dos primeros partidos de la Copa Libertadores?

Todos se pueden ganar el lugar como titulares. Britos me gustó mucho. Era un debut, tuvo una atajada muy buena a Maxi Gómez, y después atajó un penal que fue muy importante para ganar por lo que quedé muy contento con él.

¿Cómo vio las chicanas de Peñarol a Nacional tras ganar el título, con los jugadores con el gorrito de la frase que había escrito Maximiliano Silvera cuando era dirigido por usted, que decía “200 veces más grandes” y también las gastadas del club en redes sociales?

Estoy por fuera de eso. Soy de otra época. No pertenezco a como son las cosas hoy. No me gusta cómo se maneja todo hoy, no lo comparto, soy de otra época.

Cuando terminó el partido y Peñarol logró el título, ya era 2 de febrero, cumpleaños de Fernando Morena, el máximo ídolo de los últimos 53 años del club y también suyo. ¿Le pasó algo por su cabeza?

Me acordé porque tengo grabada la fecha de su nacimiento y la sensación es un poquito rara de alegría con tristeza por su estado de salud.

Tiene lesionados a Eduardo Darias, Jesús Trindade, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y Lucas Ferreira tras el clásico. ¿Cómo los ve para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque?

Creo que varios de esos cinco van a jugar. Esperamos algunos resultados de exámenes, pero soy optimista.

¿Qué se puede saber de la posible llegada de Ignacio Laquintana, Luis Angulo y de Nicolás Vallejo?

Si viene Laquintana, estupendo. Igual que Angulo que está cerca. Pero me gusta hablar cuando se concretan las cosas.

¿Qué puede decir de Montevideo City Torque?

Será difícil porque es de los equipos que mejor trabajan, mejor infraestructura tienen y lo hacen un rival poderoso, además de tener a un tremendo técnico.