El tricampeón uruguayo con Peñarol que cantó junto a uno de sus hijos el título ante Nacional por la Supercopa Uruguaya; mirá el video

Peñarol obtuvo el primer título oficial de la temporada al ganar la Supercopa Uruguaya 2026 en definición por penales en el clásico ante Nacional luego de igualar 0-0 en los 120 minutos en el compromiso que se jugó este domingo en el Estadio Centenario. Walter Gargano, tricampeón uruguayo con los aurinegros, disfrutó el título en la Platea América junto a uno de sus hijos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los dirigidos por Diego Aguirre ganaron el título de todas maneras ante un rival que mostró menos.

El técnico de Peñarol quedó muy preocupado porque al menos cinco futbolistas del plantel están complicados para poder comenzar a jugar la Liga AUF Uruguaya 2026 el próximo fin de semana ante Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo.

Walter Gargano concurrió a ver el clásico entre Peñarol y Nacional por la Supercopa Uruguaya 2026.

PEÑAROL Después del clásico ante Nacional, cinco jugadores de Peñarol están en duda para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

NACIONAL El insólito récord del arquero Ignacio Suárez de Nacional que llegó a tres expulsiones en clásicos ante Peñarol, sin jugar 1 minuto y siempre desde el banco

Lo hizo en la Platea América junto a su esposa Miska y el más pequeño de sus hijos, Leo.

Gargano, tricampeón uruguayo con Peñarol en 2017, 2018 y 2021, y dos veces ganador de la Supercopa Uruguaya en 2018 y 2022, festejó con todo el triunfo y el título de los carboneros.

"Te querés matar/olé, olé/olé, olá/vamos carbonero/vamos a ganar...", cantó Gargano junto a su hijo tras la consecución de un nuevo título para los dirigidos por Diego Aguirre.

leo gargano Leo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, disfrutó con su papá del título de Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, y se llevó un gorrito con el que festejaron los futbolistas: "200 veces más grandes"

Al final, Leo se llevó de regalo el gorrito que lucieron los jugadores de Peñarol en la premiación, que hacía alusión a un tuit de Maximiliano Silvera, quien pasó a Nacional, cuando aún jugaba en los carboneros: "200 veces más grandes", escribió aquella vez la nueva figura de los tricolores.

"Leo sí que sabe", escribió en sus redes su madre, Miska Gargano.