El tricampeón uruguayo con Peñarol que cantó junto a uno de sus hijos el título ante Nacional por la Supercopa Uruguaya; mirá el video
Un momento diferente en el primer clásico de la temporada con un jugador icónico
2 de febrero 2026 - 14:42hs
Peñarol obtuvo el primer título oficial de la temporada al ganar la Supercopa Uruguaya 2026 en definición por penales en el clásico ante Nacional luego de igualar 0-0 en los 120 minutos en el compromiso que se jugó este domingo en el Estadio Centenario. Walter Gargano, tricampeón uruguayo con los aurinegros, disfrutó el título en la Platea América junto a uno de sus hijos.