El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El tricampeón uruguayo con Peñarol que cantó junto a uno de sus hijos el título ante Nacional por la Supercopa Uruguaya; mirá el video

Un momento diferente en el primer clásico de la temporada con un jugador icónico

2 de febrero 2026 - 14:42hs

Peñarol obtuvo el primer título oficial de la temporada al ganar la Supercopa Uruguaya 2026 en definición por penales en el clásico ante Nacional luego de igualar 0-0 en los 120 minutos en el compromiso que se jugó este domingo en el Estadio Centenario. Walter Gargano, tricampeón uruguayo con los aurinegros, disfrutó el título en la Platea América junto a uno de sus hijos.

El disfrute de Walter Gargano

Walter Gargano concurrió a ver el clásico entre Peñarol y Nacional por la Supercopa Uruguaya 2026.

Lo hizo en la Platea América junto a su esposa Miska y el más pequeño de sus hijos, Leo.

Gargano, tricampeón uruguayo con Peñarol en 2017, 2018 y 2021, y dos veces ganador de la Supercopa Uruguaya en 2018 y 2022, festejó con todo el triunfo y el título de los carboneros.

"Te querés matar/olé, olé/olé, olá/vamos carbonero/vamos a ganar...", cantó Gargano junto a su hijo tras la consecución de un nuevo título para los dirigidos por Diego Aguirre.

leo gargano
Leo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, disfrutó con su papá del título de Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, y se llevó un gorrito con el que festejaron los futbolistas: "200 veces más grandes"

Leo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, disfrutó con su papá del título de Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, y se llevó un gorrito con el que festejaron los futbolistas: "200 veces más grandes"

Al final, Leo se llevó de regalo el gorrito que lucieron los jugadores de Peñarol en la premiación, que hacía alusión a un tuit de Maximiliano Silvera, quien pasó a Nacional, cuando aún jugaba en los carboneros: "200 veces más grandes", escribió aquella vez la nueva figura de los tricolores.

"Leo sí que sabe", escribió en sus redes su madre, Miska Gargano.

Peñarol Nacional Supercopa Uruguaya Walter Gargano Miska Gargano

