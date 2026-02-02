Dólar
La dura lesión que sufrió el español de Peñarol Sergi Oriol, quien está cedido en Wanderers y que estará varios meses afuera de las canchas

El juvenil español será operado este lunes a la hora 18:00 y estará varios meses en recuperación

2 de febrero 2026 - 16:12hs
Sergi Oriol en su debut en Wanderers

El volante juvenil español Sergi Oriol, quien está actualmente en Wanderers cedido por Peñarol, sufrió una dura lesión que lo tendrá alejado de las canchas por varios meses, según comunicaron este lunes los bohemios.

“Lamentamos informar que durante el entrenamiento de hoy, el jugador Sergi Oriol sufrió una grave lesión que lo mantendrá unos meses alejado de las canchas”, señalaron en las redes del equipo del Prado.

Según supo Referí, el volante sufrió una fractura de tibia y peroné. El volante se lesionó solo, sin recibir ningún contacto, en un movimiento durante la práctica de este lunes.

El juvenil español será operado este lunes a la hora 18:00.

“Pronta recuperación y ahora a acompañarte en este camino, Chaval”, agregaron los bohemios.

Oriol, de 21 años y nacido en Barcelona, llegó a Peñarol a mediados del año pasado para ser probado en la Tercera división de Julio Mozzo.

Sus rendimientos conformaron a los aurinegros, por lo que se le hizo un contrato y se lo cedió a Wanderers para que sumara minutos en Primera división en la temporada 2026, pero su lesión y su recuperación le impedirá estar en la mayor parte del campeonato que comienza este fin de semana, en el que los bohemios, muy comprometidos en el descenso, debutarán ante Defensor Sporting este viernes.

