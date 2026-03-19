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"¿Para qué sigo?": restaurante en barrio Sur denunció haber sufrido un robo en su local y divulgó un fuerte descargo en sus redes

"Las garrafas, las bebidas, la plata, todo se recuperará más tarde o más temprano. Pero te desmotiva el saber que ponemos lo mejor de uno para seguir trabajando y que es en vano", expresaron

19 de marzo de 2026 10:29 hs
Restaurante La Guardia de Montevideo

Restaurante La Guardia de Montevideo

Instagram: laguarida.uy

El restaurante La Guardia de Montevideo denunció la ocurrencia de un robo en su local ubicado en barrio Sur y divulgó un fuerte descargo por el hecho en sus redes sociales.

"Hacemos esta publicación a las 05:49; hoy no fue un día más. Hoy fue un día de esos en que decís: ¿para qué sigo?", comenzaron escribiendo en Instagram.

A las 03:15 de este jueves, según denunciaron, fueron notificados de que su local en calle Carlos Gardel había sido robado.

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"Las garrafas, las bebidas, la plata, todo se recuperará más tarde o más temprano. Pero te desmotiva el saber que ponemos lo mejor de uno para seguir trabajando y que es en vano", expresaron.

Tras esto, señalaron ser "conscientes" de que no son los "únicos" a los que les ocurren situaciones similares, pero decidieron realizar el descargo porque así como cuentan "las buenas", también lo harán con "las malas".

"En fin, solamente expresar el sentir que tenemos en estos momentos. Y para las personas que entraron y se llevaron las cosas, que las disfruten y esperamos que a nosotros nos vuelva multiplicado", cerraron.

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