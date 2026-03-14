Intento de robo "piraña" en Car One terminó con dos detenidos baleados

La Policía detuvo a dos personas tras frustrar una tentativa de rapiña registrada en la noche del viernes en Car One , el centro comercial ubicado en Camino de los Horneros y Ruta Interbalnearia.

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El episodio ocurrió sobre las 21:07 en el sector donde funcionan Red Pagos y Tienda Inglesa , cuando un funcionario policial que realizaba servicio 222 observó el ingreso de varias motocicletas al predio.

Según el reporte policial, al lugar arribaron cuatro motos con dos ocupantes cada una . El policía advirtió que los conductores de las dos primeras motocicletas portaban armas de fuego , mientras que los acompañantes llevaban bolsos.

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Ante esa situación, el funcionario dio la voz de alto . De acuerdo con la información policial, algunos de los involucrados mostraron las armas con intención de disparar.

El policía respondió utilizando su arma de reglamento para repeler la agresión. Durante la intervención, dos de los implicados resultaron heridos en miembros inferiores y fueron posteriormente detenidos.

Uno de los detenidos es un hombre de 23 años con antecedentes penales, quien además tenía requisitoria por violencia doméstica por sacarse una tobillera electrónica.

El segundo detenido es un adolescente de 16 años sin anotaciones. Ambos presentaron heridas de arma de fuego en las piernas y se encuentran fuera de peligro, según la información policial.

El hombre mayor de edad sufrió una lesión en el glúteo y miembro inferior izquierdo, mientras que el adolescente presentó una herida en la rodilla izquierda con salida de proyectil.

El resto de los participantes se retiró del lugar antes de ser detenidos, por lo que la Policía trabaja para identificarlos.

El funcionario policial que intervino en el procedimiento no resultó lesionado.

Qué informó Car One sobre el incidente

Desde Car One Center indicaron que el hecho ocurrió dentro del predio cuando un grupo de personas que circulaba en motos ingresó con intenciones de cometer un robo bajo la modalidad conocida como “piraña”.

Según señalaron desde el centro comercial, el personal de seguridad actuó de forma inmediata al detectar la situación y dio la voz de alto con el objetivo de impedir el delito.

De acuerdo con la comunicación oficial del predio, la intervención permitió evitar que el robo se concretara.

También indicaron que no se registraron personas heridas ni daños a clientes, visitantes o trabajadores durante el episodio.

El centro comercial informó además que se encuentra colaborando con las autoridades en el marco de la investigación que se lleva adelante tras lo ocurrido.

En paralelo, en el lugar trabajó Policía Científica, que realizó tareas de preservación de la escena y relevamiento de evidencias.

La investigación incluye el análisis de cámaras de seguridad del predio, la revisión de una moto recuperada y la incautación de un celular.

La Fiscalía dispuso mantener la detención con custodia de los dos implicados mientras se desarrollan las actuaciones, que incluyen la toma de declaraciones al funcionario policial actuante y a posibles testigos.