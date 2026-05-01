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Multas de hasta 350 UR: la IM refuerza controles por mala disposición de residuos en Montevideo

La comuna iniciará el lunes 4 de mayo un operativo con más fiscalización, cámaras y sanciones para hogares y comercios que incumplan la normativa

1 de mayo de 2026 18:52 hs
Contenedor desbordado en Carlos de la Vega y Benito Riquet (Paso Molino)

Contenedor desbordado en Carlos de la Vega y Benito Riquet (Paso Molino)

Agustín Escudero

La Intendencia de Montevideo (IM) pondrá en marcha desde el lunes 4 de mayo un operativo de control y fiscalización de residuos que prevé multas de hasta 350 unidades reajustables (UR) para quienes incumplan la normativa vigente. La medida comenzará en los municipios B y C y se extenderá de forma progresiva al resto del departamento.

El plan apunta a sancionar conductas como dejar residuos domiciliarios fuera de los contenedores, depositar residuos de comercios e instituciones en lugares indebidos y el abandono de objetos voluminosos como muebles, restos de poda o escombros en el espacio público.

Según informó la comuna, las sanciones están previstas en distintos artículos del Digesto Departamental y en el Régimen Punitivo Departamental, y forman parte del Plan de Limpieza y Gestión de Residuos 2026-2027 aprobado en diciembre de 2025.

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Además del componente sancionatorio, el operativo incluirá mayor presencia inspectiva en territorio, instalación de cámaras de videovigilancia en puntos críticos y un vehículo equipado con cámaras que reportará imágenes en tiempo real al sistema de control de la Intendencia.

También se desplegará una campaña de información puerta a puerta dirigida a hogares y generadores no domiciliarios, con énfasis en las conductas pasibles de sanción y las alternativas para la correcta disposición de residuos.

El despliegue continuará de forma semanal por municipios —CH y A, luego G y D, y finalmente E y F— y, según la Intendencia, las acciones se mantendrán de forma permanente como parte de una estrategia que combina información, educación y fiscalización.

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