Denuncias contra el sistema financiero: cuántas resolvió el Banco Central en 2025

El Banco Central (BCU) resolvió el año pasado más de 100 denuncias contra el sistema financiero . Hubo quejas por desconocimiento de operaciones y cobros indebidos. La mayor cantidad de resoluciones involucró a bancos.

La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU informó que en 2025 se recibieron 593 denuncias con el sector financiero con un incremento respecto al año anterior. El reporte indicó que con la cantidad retomó la tendencia al alza que se venía registrando entre 2021 y 2023.

A su vez, el BCU resolvió 113 quejas contra instituciones financieras . La mayor proporción (73%) correspondió a bancos y en segundo lugar quedaron las administradoras de créditos con 23% . Una porción menor (4%) quedó comprendida dentro del rubro “otros”, donde se agrupan cooperativas o empresas de transferencias de fondos, entre otras empresas del sector.

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El informe señaló que de la amplia gama de situaciones denunciadas , los temas más recurrentes en el año fueron sobre desconocimiento de operaciones, información de la Central de Riesgos Crediticios, aspectos vinculados con la operativa de tarjetas de créditos, discrepancia con el cobro de comisiones o cargos o notificaciones a clientes de modificaciones en los contratos , entre otros.

0000978107.webp Denuncias de usuarios al sistema financiero.

Además de los reclamos contra el sector financiero, la Superintendencia también resolvió casos que involucraron al sistema de pagos (en el que se incluye a las instituciones emisoras de dinero electrónico), compañías de seguros, mercado de valores y Afaps.

Tomando en cuenta el total, el 37% de las denuncias se resolvieron a favor de las instituciones, el 36% otorgó la razón al denunciante, mientras que en el 26% restante el BCU entendió que no correspondía intervenir. Sobre este punto aclaró que mayoritariamente fueron casos en los que el organismo no tiene competencia para actuar, como conflictos entre las partes que deben ser dilucidados a nivel judicial.

A su vez, el 39% de los denunciantes consideró que el tiempo transcurrido entre la presentación de la denuncia recibida fue extenso, con una mejoría de 18 puntos porcentuales respecto al año anterior. En tanto, el 61% entendió que el tiempo fue breve.

Advertencias

Durante el año pasado, el Central realizó 12 advertencias con el objetivo de brindar protecciones a los usuarios del sistema financiero.

Entre ellas destacó el ofrecimiento de préstamos previo pago de dinero; el uso de nombres, logos o imágenes similares a las utilizadas por instituciones reguladas; la oferta de premios, ganancias o regalos previo pago de una cantidad de dinero para su liberación u ofrecimientos de créditos o inversión simulando ser promovidos por entes públicos.

El organismo exhortó a los usuarios a tener cautela cuando reciben ofrecimientos de préstamos a tasas muy por debajo de la media del mercado y promesas de altas tasas de retornos que no se condicen con el riesgo asumido.