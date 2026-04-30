Temu, Estados Unidos e IVA: cuántas compras web en el exterior se hicieron antes de los cambios en la franquicia

Desde mañana comienza a regir el nuevo régimen de compras web en el exterior que generó polémicas y confusiones en las últimas horas. Ante las modificaciones previstas, los usuarios adelantaron operaciones, básicamente a través de la tienda china Temu, para registrar un máximo histórico en el primer trimestre del año .

Entre enero y marzo llegaron al país 720.483 encomiendas del exterior al amparo del régimen de franquicias que permite el ingreso, cumpliendo con algunos requisitos, sin pago de aranceles, según información de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). En la comparación interanual los envíos tuvieron un incremento de 57% y marcaron un récord trimestra l.

Los datos muestran que, en promedio, se efectuaron 8.005 compras por día . Además, la cantidad de marzo alcanzó un máximo histórico mensual con 244.893, desde el comienzo de la franquicia hace más de una década .

En el primer trimestre, los productos más comprados fueron v estimenta y manufacturas textiles; juguetes, juegos y artículos para recreo y máquinas, aparatos y sus partes . También llegaron muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración), relojes e instrumentos musicales.

Hasta este jueves, el régimen permite hasta 3 compras al año de hasta US$ 200 cada una. Con ese valor, los artículos del exterior ingresan sin pago de IVA.

TEMU Foto: Gastón Britos / FocoUy

Pero desde el 1º de mayo se aplicarán cambios en el sistema. Un comunicado de Aduana de este martes informó que el monto máximo anual no podrá superar los US$ 800 a realizar en hasta tres envíos por persona física mayor de edad.

Además, las compras realizadas en Temu quedarán gravadas por IVA. Esa modificación había quedado clara para los usuarios desde que fue anunciada. Pero hubo confusiones sobre las que se hacen en Estados Unidos que generaron otros comunicados con explicaciones, tanto de la DNA como de los couriers privados que intervienen en las operaciones. Incluso, las dudas motivaron una reunión entre la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC) y autoridades aduaneras.

El IVA a compras en Estados Unidos

Tras el encuentro las empresas informaron que se había acordado avanzar en la búsqueda de una solución que permita aplicar de forma efectiva la exoneración del IVA prevista en la nueva normativa para las adquisiciones realizadas a empresas de Estados Unidos.

“Ante la confusión que esta situación pueda haber generado, corresponde precisar que el nuevo régimen de franquicia comenzará a regir a partir del 1º de mayo”, escribió la gremial.

Expuso que en términos generales, las compras estarán alcanzadas por IVA (22%). No obstante, las de hasta US$ 200 efectuadas a vendedores con sede fiscal en Estados Unidos podrán quedar exoneradas del impuesto, tal como establece el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA) firmado entre Uruguay y el país norteamericano.

La CUC explicó que para determinar si corresponde aplicar el beneficio se tomará como referencia al vendedor que figure en la factura comercial y, en base a esa información, se verificará si se trata de una compañía con sede fiscal en Estados Unidos.

Para esa comprobación se decidió la creación de un registro de empresas estadounidenses habilitadas para exonerar el IVA, que también cobraría vigencia a partir de mañana. Sin embargo, tras la reunión entre los couriers y las autoridades se resolvió prorrogar la exigencia del registro hasta el 1º de julio.

La DNA también informó que desde mañana los operadores postales deberán abonar ante la Aduana los tributos correspondientes en nombre de los usuarios.

Por último, los compradores tendrán que gestionar el pago directamente con su operador.