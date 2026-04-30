¿Hasta dónde creés que va a llegar Uruguay en el Mundial? La encuesta de El Observador y académicos de Udelar que podés responder

En el ámbito de la publicidad le suelen llamar “fiebre mundialista” . Es ese período que acontece cada cuatro años y que, poco antes y poco después de un Mundial de fútbol lleva a que algunos canjeen figuritas para llenar un álbum, aparezcan paquetes de viaje, aumente la venta de televisores y la conversación pública parece quedar presa de una única temática.

¿Cuál es la temperatura de esa “fiebre mundialista” en Uruguay? Esta encuesta de El Observador y académicos de la Universidad de la República (Udelar) , la cual podés responder aquí de manera anónima , busca indagar en esta y otras preguntas con rigor científico.

Quienes contestan y envían el formulario participan por pasajes a Buenos Aires . Y, como es habitual, las dudas sobre cómo se garantiza el anonimato queda respondido el términos y condiciones. Acá lo que importa es la opinión pública. Lo puede ver en notas ya publicadas .

"¡Ojalá que esté en el Mundial!": el Tanque Santiago Silva pidió que Luis Suárez vuelva a la selección uruguaya y dio su opinión sobre Marcelo Bielsa y Darwin Núñez; mirá el video

Esta vez la encuesta toma aspectos del fútbol, incluso para quienes no les interesa este deporte (haciendo caen aquel mito del país de los casi tres millones y medio de directores técnicos). También se pregunta por el equipo de fútbol . No solo para saber quién tiene más simpatizantes, sino para ver si existen expectativas mundialistas distintas entre quienes hinchas por un cuadro u otro, entre el sexo, las edades, el nivel educativo y hasta entre quienes votan al oficialismo o la oposición.

¿Pero el voto no es secreto? Lo sigue siendo. No hay manera de que El Observador ni los académicos puedan identificar a los encuestados, por la sencilla razón de que los correos electrónicos van a una base separada que es para el sorteo. Y aunque parezca una cuestión menor, en la ciencia política se habla de cómo el resultado de un Mundial puede cambiar el humor popular (y eso, por decantación, repercutir en la visión sobre el gobierno de turno o no).

Estas encuestas cuentan con la confianza académica de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Udelar y con la metodología del estadístico Juan Pablo Ferreira (docente del Iesta), además del equipo de datos de El Observador. Para mantener la independencia absoluta, no recibe financiamiento de partidos, empresas ni otras organizaciones. Eso facilita que la propia encuesta pueda meterse con preguntas calificadas como “picantes”, vinculadas a derechos de televisación, Ignacio Alonso, Paco Casal y hasta el diferendo a la interna de la selección uruguaya.

Sin más, acá podés responder la encuesta y suerte en el sorteo por los pasajes.